Oltre 100.000 prodotti non sicuri sequestrati prima di Halloween dalla Finanza

Maxi sequestro nella provincia di Monza Brianza: fermati prodotti non sicuri per Halloween

Oltre ai prodotti per Halloween, sequestrati anche dispositivi medici non conformi, come bastoni per deambulazione e articoli elettrici

MONZA – In vista dei festeggiamenti di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare l’importazione e la vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. L’operazione, attuata con un piano d’azione provinciale mirato contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale, ha portato al sequestro di oltre 100.000 prodotti contraffatti o potenzialmente pericolosi.

Tra gli interventi principali, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno effettuato una verifica presso un grande emporio di Vimercate. Qui, sugli scaffali, sono stati trovati oltre 69.000 articoli tra giocattoli, maschere, costumi, cerchietti, adesivi e kit per collane destinati alla celebrazione di Halloween. La merce è risultata priva della marchiatura CE, mancante delle informazioni obbligatorie dell’importatore, del luogo di produzione, della composizione e delle istruzioni per un corretto smaltimento, o presentava caratteristiche tecniche discordanti con quanto indicato sulle confezioni.

La Guardia di Finanza ha così disposto il sequestro amministrativo dell’intero lotto e segnalato il legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi, con sanzioni di considerevole entità.

Non solo: nello stesso emporio, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e sequestrato a livello penale oltre 33.000 dispositivi medici per la mobilità, come bastoni per la deambulazione, e vari materiali elettrici, anche questi non conformi agli standard europei. L’imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Monza per presunta frode in commercio.

A conferma dell’ampio raggio d’azione, sempre nel contesto del piano di controllo provinciale, i militari del Gruppo di Monza hanno effettuato un’ulteriore operazione presso un altro emporio a Bernareggio, dove sono stati sequestrati circa 2.400 articoli per Halloween, tra cui maschere, decorazioni e finti accessori, tutti sprovvisti del marchio CE. Anche qui il commerciante è stato segnalato alle autorità competenti per l’applicazione delle sanzioni previste.

Se questi prodotti fossero giunti sugli scaffali, avrebbero potuto mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare dei più giovani, per i quali gli accessori e i giocattoli sequestrati rappresentano spesso un’attrattiva irresistibile durante il periodo di Halloween. Il lavoro di monitoraggio della Guardia di Finanza si inscrive in una consolidata azione di contrasto alla diffusione di merci pericolose o contraffatte, finalizzata a proteggere i consumatori e a sostenere un mercato onesto e competitivo a vantaggio degli operatori rispettosi delle regole.