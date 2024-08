Sesto San Giovanni: rubavano in aziende, banda di ladri scoperta dai Carabinieri

I militari indagavano da quasi due anni

Furti per centinaia di migliaia di euro

SESTO SAN GIOVANNI – I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno sgominato la banda di ladri su cui indagavano dal 2022. I sette componenti della banda, tutti uomini con precedenti tra i 37 e i 69 anni originari del foggiano, sono accusati di furto aggravato per diverse rapine a danni di aziende compiute nel 2022.

La compagnia ha messo a segno tre importanti colpi nell’arco di un mese. Il primo novembre 2022 hanno sottratto generi alimentari, detersivi e oggetti per la casa per un valore di 46.000 euro a una ditta di Casorate Primo, in provincia di Pavia. Il secondo furto, più remunerativo, avvenuto il 13 dello stesso mese, ha visto la banda impossessarsi di pannelli fotovoltaici per un valore di 232.000 euro ai danni di una ditta di Gonzaga, nel mantovano. Circa due settimane dopo, il 26 novembre, hanno tentato un furto di merce da un’azienda di Cremosano, provincia di Cremona, ma non sono riusciti nell’intento.

Le indagini, avviate dai militari della Sezione Operativa nel settembre 2022 e portate avanti con attività di tipo tecnico, hanno permesso di rintracciare e recuperare a Reggio Emilia l’intero carico di pannelli fotovoltaici asportati a Gonzaga.