‘Gite in treno’, tre itinerari in Provincia di Lecco a supporto del turismo sostenibile

L’iniziativa di mobilità integrata presentata questa mattina in Provincia

Lo scorso anno 11 mila i biglietti ‘Gite in treno’ venduti per il lecchese

LECCO – Tre itinerari delle Gite in Treno promosse da Trenord che raggiungono la Provincia di Lecco, promuovendo e sviluppando i servizi di mobilità integrata treno+battello: l’iniziativa, presentata questa mattina, lunedì, in Provincia di Lecco, sostiene il turismo sostenibile senz’auto verso il territorio.

“La Provincia è impegnata da tempo per avere più navigazione sul Lario per i nostri cittadini, studenti, lavoratori, ma anche turisti” ha commentato il consigliere provinciale Stefano Simonetti, presente insieme a Paolo Bellingreri, responsabile Marketing di prodotto Trenord e Roberto Turchetti, responsabile amministrativo di navigazione Lago di Como. “L’obiettivo è quello di creare e potenziare un sistema di mobilità integrata affinché il servizio pubblico diventi una valida alternativa all’uso del veicolo privato. Questi servizi – ha detto Simonetti – sono ulteriore risultato concreto del tavolo permanente di confronto con tutti gli attori che operano sul territorio. Il nostro auspicio è che si lavori tutti insieme, con spirito costruttivo”.

I tre itinerari sono Tour del Primo Bacino del Lago di Lecco, Viandante sul Lago e Tesori del Lago di Como (QUI I DETTAGLI). La novità, per quest’anno, sarà l’estensione a due giorni della durata del biglietto per il Viandante sul Lago.

29.500 i biglietti di Gite in Treno verso i laghi venduti nel 2023, l’80% in più rispetto al 2022. Di questi, 23.500 per il Lario e, nello specifico, 11 mila per il ramo lecchese. “Questi numeri sono un segnale del fatto che l’utilizzo del mezzo pubblico nel tempo libero è oramai un fenomeno culturale stabile, destinato a restare e a crescere – ha dichiarato Bellingreri – questo da un lato conferma che le nostre iniziative passate sono state apprezzate e dall’altro ci assegna una grande responsabilità, evolvere la nostra proposta in modo da mantenere la clientela che già la conosce e intercettare nuovi pubblici, per un turismo sempre più green verso questi territori”.

Soddisfatto anche il responsabile amministrativo di Navigazione Lago di Como Turchetti: “Queste iniziative confermano la collaborazione positiva e consolidata con Trenord che da anni prosegue con ottimi risultati per il territorio e le comunità. Investire sullo sviluppo del turismo nel ramo di Lecco è una scommessa che abbiamo fatto partecipando al tavolo coordinato dalla Provincia, che ringrazio per la tenacia e la capacità di lavorare di concerto con tutti gli attori coinvolti per dare un servizio efficiente al territorio”.

Al momento erano presenti anche Franco De Poi e Marisa Fronda (Agenzia del TPL di Como, Lecco e Varese) che hanno illustrato alcune novità all’interno del servizio e il sindaco di Bellano Antonio Rusconi, anche presidente dell’Accordo di Programma Sentiero del Viandante. Intervenuto da remoto il Sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza che ha rimarcato l’importanza di continuare ad investire sull’aspetto turistico del territorio, ringraziando il tavolo per il lavoro svolto.

Tutti i biglietti ‘Gite in Treno’ sono acquistabili sia online, sul sito e App Trenord, sia presso i canali di vendita fisici.