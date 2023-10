Gli Aironi Neri e Andrea Gentileschi tornano sul palco per aiutare l’Emilia Romagna

Il tradizionale concerto benefico si terrà a Costa Masnaga il prossimo 28 ottobre

L’evento tappa conclusiva di un progetto sulle barriere architettoniche iniziato nel 2021 con gli adolescenti

COSTA MASNAGA – Gli Aironi Neri, cover band dei Nomadi, e Andrea Gentileschi tornano sul palco con il concerto benefico ‘Voliamo Oltre’.

L’appuntamento è per sabato 28 ottobre alle ore 21 presso il Palazzetto di via Giuseppe Verdi a Costa Masnaga e l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla parrocchia di San Martino in Premilcuore, in Provincia di Forlì Cesena, alluvionata a maggio, nell’ambito dell’emergenza in Emilia Romagna.

“Il concerto – spiega Andrea Gentileschi – rappresenta la tappa conclusiva di un cammino iniziato con gli adolescenti nell’autunno del 2021 quando, a seguito di un film visto durante la vacanza estiva a Velturno, i ragazzi si sono domandati come si sentirebbero a relazionarsi con una persona portatrice di una qualsiasi disabilità”.

E così è nato questo progetto che ha coinvolto tutto il gruppo adolescenti di quell’anno e che si è protratto, anche a causa del Covid e delle varie restrizioni, fino ad oggi, e con la volontà da parte di tutti che non finisca: una telefonata alla persona giusta, Andrea, ragazzo tetraplegico che grazie alla sua storia e al suo modo di affrontare la vita nonostante tutto, è riuscito a coinvolgere i ragazzi tanto che hanno imparato a muoversi, prima con un certo rispetto e tanta timidezza, poi con una sempre maggior sicurezza, nel mondo di Andrea. Il cammino ha previsto, soprattutto nell’ultimo anno, alcune tappe fisse con e per Andrea: una sera al mese era dedicata all’ideazione e realizzazione di una giornata da vivere con lui a Torino, organizzando ogni singolo elemento: il viaggio, cosa vedere, dove andare a mangiare, cosa proporre in caso di bel tempo ma anche di pioggia… Tanti piccoli aspetti per un adulto, ma importanti passi per un adolescente che deve provare a pensare in un modo totalmente diverso e più ampio dal suo solito standard.

In questo modo si sono sbizzarriti nella programmazione di quella giornata, vissuta lo scorso sabato 17 giugno scorso: una bellissima esperienza per tutti i partecipanti e organizzatori, che ha visto i ragazzi anche attori per un video che Andrea sta realizzando e che a breve verrà presentato, sempre a Costa Masnaga, per promuovere nelle scuole l’importanza del saper guardare il mondo anche dagli occhi di una persona che vive su una carrozzina.

“Durante questa giornata abbiamo parlato del concerto benefico – ha raccontato Andrea, che da anni lo organizza per aiutare chi ne ha più bisogno – decidendo di devolvere il ricavato alla parrocchia del paese di Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena. Nei primi giorni di settembre i ragazzi sono andati a Premilcuore a conoscere il parroco e ad accordarsi sull’organizzazione della serata benefica che si terrà sabato 28 ottobre; ed ora non vediamo l’ora di vedere il palazzetto pieno di gente”.

Con Andrea ci saranno gli Aironi Neri, cover band numero uno in Italia dei Nomadi che, giusto quest’anno, ha festeggiato i suoi 30 anni di attività (20 dei quali collaboranti con Andrea per fare beneficenza) per una serata di grande musica, divertimento e, soprattutto, di aiuto per chi ne ha maggiormente bisogno.

“Vi aspettiamo numerosissimi con la speranza di riuscire davvero a riempire il palazzetto: sarebbe un bel gesto nei confronti di chi ne ha bisogno e soprattutto potremo vivere tutti insieme una grande serata di musica e divertimento” ha concluso Andrea che ha voluto ringraziare la sindaca di Costa Masnaga Sabina Panzeri e il responsabile dei ragazzi Massimiliano Lotta per la collaborazione costruttiva di questi mesi.