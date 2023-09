Inaugurato il defibrillatore in piazza ad Acquate in ricordo di Claudio Rossi

“Volevamo ricordare nostro figlio con un gesto significativo”

In tanti, ieri pomeriggio, all’inaugurazione, alla presenza dei genitori di Claudio: papà Luigi e mamma Ornella

LECCO – “Nessuno muore sulla terra finché vive del cuore di chi resta”. Scoprendo la targa che riporta queste parole in ricordo di Claudio Rossi, acquatese, scomparso nel 2020 a 46 anni, è stato inaugurato il defibrillatore installato in piazza della Vittoria ad Acquate, posto all’entrata del Bar Vitali dei fratelli Romeo e Ettore Vassena.

“Volevamo ricordare nostro figlio con un gesto significativo. Inizialmente avevamo pensato ad altro, ma quando Romeo e Ettore ci hanno suggerito l’idea del defibrillatore l’abbiamo subito accolta – spiega Luigi Rossi, padre di Claudio, aggiungendo poi con un pizzico di ironia – Ci siamo quindi adoperati per realizzare questo progetto. Non è stato facile da portare a termine, perchè fare qualcosa di buono è sempre difficile in questo Paese”.

Quindi ha proseguito: “Dopo un lungo percorso, finalmente venerdì scorso hanno attivato il defibrillatore e oggi lo inauguriamo, nella speranza che non serva a nessuno. Lo consegnamo alla comunità, mentre Ettore e Romeo, oltre ad aver fatto il corso per l’utilizzo nel caso di necessità, si sono anche incaricati della manutenzione. In collaborazione con loro siamo riusciti a portare a termine questo progetto con cui vogliamo ricordare nostro figlio Claudio scomparso 3 anni fa a causa di una malattia”.

Alle 18.30 di ieri, martedì, nel giorno del compleanno di claudio, nato il 5 settembre del 1976, l’inaugurazione alla presenza dei genitori papà Luigi e mamma Ornella Aldeghi e di tantissimi amici e conoscenti. Presente anche una rappresentanza degli Alpini di Acquate e del gruppo Balla coi Lupi due realtà associative che Claudio, amante della montagna e dell’arrampicata, frequentava.

Presente anche don Walter Magnoni, parroco di Acuqate, per un momento di raccoglimento e al quale è stata affidata la benedizione. “Benedire – ha sottolineato don Walter – significa ‘dire bene’ ma anche ‘dire il bene’ e quello di oggi è un gesto di bene”.

Dopo l’inaugurazione del defibrillatore si è poi svolto un momento di convivialità nel ricordo dell’amico Claudio.