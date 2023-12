Lecco. Modifiche alla viabilità, attenzione alla pulizia notturna dei parcheggi

LECCO – Le modifiche alla viabilità previste in settimana, si segnala in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 12 dicembre nelle aree di via Don Minzoni, via Santa Barbara, via Besonda Superiore, via privata Monterotondo, viale Redipuglia, viale Dante, viale Costituzione, via Cornelio, piazza Mazzini, via al Lago, via Foscolo, via Amendola e via Gorizia.

Le ulteriori modifiche alla viabilità previste in settimana