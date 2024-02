Meteo. Torna il maltempo nel fine settimana con pioggia e neve in quota

Fine settimana all’insegna del brutto tempo

Neve presente oltre i 1400 metri resta alto il pericolo valanghe

LECCO – Dopo il maltempo dei giorni scorsi con pioggia e abbondante neve in quota e una piccola tregua tra ieri e oggi, il maltempo, come segnalato dal bollettino di Arpa Lombardia, farà di nuovo capolino a partire da domani, 1 marzo, con una giornata molto nuvolosa e precipitazioni da deboli a moderate presenti durante tutto l’arco della giornata sulla Lombardia, provincia lecchese inclusa.

La neve sarà presente in montagna, oltre 1400-1600 metri. Le temperature saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi e lo zero termico si attesterà tra 1600 e 1800 metri.

Per quanto riguarda la giornata di sabato 2 marzo, nel lecchese sarà presente cielo nuvoloso al mattino con possibili schiarite sparse e possibilità di piogge deboli in aumento durante la giornata.

La neve sarà presente oltre i 1200 metri e le temperature rimarranno tra gli 8 e i 12 gradi. Lo zero termico scenderà a circa 1300-1500 metri e i venti saranno deboli fino a sera con intensificazione in montagna nel tardo pomeriggio.

Piogge e maltempo che si intensificheranno sensibilmente nella giornata di domenica in concomitanza con l’ingresso di una profonda saccatura sul Mediterraneo occidentale e che coinvolgerà con maggior probabilità la fascia di nordovest della Regione.

Bollettino Neve e Valanghe

Sarà un weekend da massima allerta per gli appassionati di montagna. Resta alto il pericolo valanghe come riferito da Arpa Lombardia. Per la giornata di domani, venerdì, pericolo valanghe 3 Marcato su Retiche, Adamello, Orobie e Prealpi Lariane, Bergamasche e Bresciane; pericolo 2 Moderato su Prealpi Varesine; 1 Debole su Appennino Pavese. Nella giornata di sabato il bollettino resta identico a quello di venerdì.