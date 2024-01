Mezzi pesanti “vietati” sulla vecchia Lecco-Ballabio dalle 6 alle 9 del mattino

Il sindaco di Ballabio Bussola: “Pienamente soddisfatto per la risposta rapida di Prefettura e Provincia di Lecco”

Non ancora stabilita la data di riapertura della nuova Lecco – Ballabio SS36 Dir. Intanto dalle 9 alle 21 senso unico alternato sulla vecchia per i mezzi pesanti

LECCO – Non verrà riaperta in tempi strettissimi la nuova Lecco – Ballabio SS36 Dir, chiusa dalle 12 di oggi, lunedì, dopo che un mezzo pesante ha preso fuoco nella galleria Passo del Lupo.

Una tempistica certa per la riapertura al momento non è stata comunicata, quel che è certo, è che domani mattina, 16 gennaio, i mezzi pesanti non transiteranno lungo la vecchia Lecco – Ballabio, dalle ore 6 alle ore 9, per consentire ai bus provenienti dalla Valsassina verso Lecco e le auto di viaggiare in modo più scorrevole.

Dalle 9 fino alle 21 invece, verrà istituito, come avvenuto già nella giornata di oggi, il senso unico alternato per i mezzi pesanti dal rione di San Giovanni fino a Laorca all’altezza del ponte della Gallina, gestito dai movieri di Anas.

“Sono soddisfatto di quanto è stato deciso – riferisce il sindaco di Ballabio, Giovanni Bruno Bussola, oggi tra i presenti al tavolo tecnico viabilità indetto alla Prefettura – Io stesso sono stato un sostenitore di questa soluzione, perchè far transitare i mezzi pesanti nell’orario di punta del mattino, abbiamo già avuto modo di vedere che creava disagi e ingorghi. Pertanto, quel famoso protocollo di intesa per il quale mi sono battuto finalmente verrà adottato. Quindi, posso ritenermi molto soddisfatto sia per come ha operato in modo tempestivo la Prefettura che la Provincia di Lecco, perchè hanno dato una risposta ottimale in tempi rapidi. Con questa soluzione i disagi non verranno eliminati, ma quanto meno non dovremmo assistere agli ingorghi che abbiamo avuto in altre recenti occasioni quando la SS36 Dir nuova Lecco – Ballabio è stata chiusa per più giorni. Anche per i camionisti, pur con il sacrificio di restare fermi per tre ore, evitano di restare bloccati per ore come già successo”.

Potranno invece transitare sulla nuova Lecco – Ballabio i mezzi di soccorso. Probabilmete nella giornata di domani si avranno aggiornamenti più precisi in merito alla riapertura della nuova Lecco – Ballabio SS36 Dir.