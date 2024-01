Camion in fiamme in galleria, chiusa la nuova Lecco-Ballabio

L’incendio all’interno della galleria Passo del Lupo

In posto i Vigili del Fuoco, strada chiusa in entrambe le direzioni

BALLABIO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella tarda mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, sulla nuova Lecco-Ballabio (SS36dir) a causa di un camion in fiamme all’intero della galleria Passo del Lupo.

Una densa nube di fumo ha invaso la galleria azzerando la visibilità all’interno. L’allarme è scattato poco prima delle ore 12, in posto stanno operando i pompieri del comando di Lecco. Al momento la strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, due autopompe e il carro aria per il trasposto di auto-protettori e bombole (gli incendi in luoghi confinati come le gallerie sono particolarmente complessi). I Vigili del Fuoco hanno utilizzato liquidi schiumogeni per estinguere del tutto l’incendio del mezzo pesante.

Sul posto anche un’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco per prestare soccorso a un uomo di 59 anni (che tuttavia non sarebbe in gravi condizioni) e la Polizia Stradale. Come detto la strada è stata chiusa e la viabilità deviata lungo la strada vecchia (Strada Provinciale 62) con disagi alla circolazione: si registrano rallentamenti e code soprattutto all’altezza dei rioni di Laorca e Malavedo.

Aggiornamenti non appena possibile