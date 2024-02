Motorizzazione via da Lecco? Il sindaco: “Stiamo cercando una soluzione”

Preoccupa l’ipotesi di trasferimento degli uffici a Como

Gattinoni: “Chi di competenza sta provvedendo affinché il servizio resti sul territorio”

LECCO – La Motorizzazione Civile dovrebbe restare a Lecco, questa è la rassicurazione data dal primo cittadino Mauro Gattinoni rispondendo alle domande di attualità poste in Consiglio Comunale lunedì sera. “Chi di competenza sta provvedendo affinché il servizio resti sul territorio” ha dichiarato.

“Mi è parso di capire che il trasferimento sia legato ad un problema immobiliare, in città le soluzioni di spazi pubblici dove collocare gli uffici non mancano, invito il sindaco a relazionarsi con gli altri enti, Provincia, Regione e lo stesso Ministero per trovare una soluzione” ha incalzato Corrado Valsecchi (Appello per Lecco).

“E’ singolare che che quando lo Stato centrale decide di togliere servizio su territorio si debba fare la colletta tra enti locali per trovare una soluzione – ha detto Gattinoni – al netto della considerazione concordiamo tutti sul fatto che la perdita di questo servizio sarebbe un danno per i cittadini e gli autotrasportatori. Quello che so in seguito ad interlocuzioni di questa mattina è che la questione è in via di risoluzione, si sta provvedendo perché la Motorizzazione resti su territorio: il servizio come noto è gestito direttamente dal Ministero dei Trasporti e ovviamente ha una rilevanza provinciale. A brevissimo verrà trovata una soluzione”.

“Evito invece di fare l’inventario degli immobili dismessi dove tutti dicono che si potrebbero mettere cose e servizi, non è il mio approccio” ha commentato.