Panathlon Club Lecco, Andrea Mauri riconfermato presidente

Eletto il nuovo consiglio direttivo per il biennio 2024/2026

“La mia personale esperienza da presidente ha trovato terreno fertile in tutti voi”

LECCO – Andrea Mauri, 56 anni lecchese, Ceo di Aglaia Comunication Design srl, è stato riconfermato alla guida del Panathlon Club Lecco anche per il biennio 2024/2026. Lo ha deciso l’assemblea dei soci riunitasi nella sede sociale della Società Canottieri Lecco per rinnovare le cariche sociali che, come prevede lo statuto, avranno effetto a partire dal febbraio 2024.

Rinnovato quindi il direttivo che sarà composto, oltre che da Andrea Mauri quale presidente, anche dai consiglieri: Guido Baggioli, Luigi Baggioli, Riccardo Benedetti, Marco Cariboni, Lorella Cesana, Antonella Crucifero, Claudio Invernizzi, Ferdinando Ceresa e Alfredo Redaelli. Per quanto concerne il revisore dei conti conferma per Elena Vaccheri con membro supplente Lelio Cavallier. Infine si è provveduto alla nomina anche del Collegio arbitrale e di garanzia statutaria con membri effettivi Eugenio San Gregorio, Marco Gerosa e Maria Venturini. Supplenti: Enrico Francisci e Marco Corti.

L’assemblea dei soci del Panathlon Lecco si era aperta con un momento particolarmente emozionante e cioè la premiazione dei due soci iscritti al club da cinquant’anni. I premiati sono stati Alfredo Redaelli e Giuseppe Torti (non presente in sala) che hanno ricevuto il diploma di merito dal Panathlon International.

a parte burocratica dei lavori assembleari è iniziata con la relazione morale del presidente uscente Andrea Mauri che ha ripercorso, sia pur brevemente, il cammino del biennio in scadenza. Mauri ha tra l’altro sottolineato: “Vorrei condividere alcuni pensieri e sensazioni che mi hanno guidato, assieme al consiglio e a tutti voi, nell’organizzare numerose attività che hanno permesso al Panathlon Club Lecco di continuare a distinguersi ed essere un interlocutore concreto, fidato e proattivo. Mi riferisco al riconoscimento ricevuto dal Governatore Attilio Belloli con cui si è instaurato un rapporto di amicizia e stima e lo ha visto partecipare attivamente ad alcune nostre iniziative, ai presidenti dei Club Gemellati, agli altri presidenti del Distretto Lombardia con cui il confronto costruttivo è stata una mia gradevole scoperta. Da tutto questo è emerso chiaramente che il nostro Club è particolarmente attivo e ben organizzato ed inserito nel Dna del territorio sia a livello sportivo che istituzionale, siamo da esempio per gli altri Club e la cosa deve essere d’orgoglio per tutti noi”.

Inoltre Mauri ha ricordato alcune iniziative che hanno contraddistinto il suo biennio di presidenza: “La mia personale esperienza da presidente, dopo un periodo iniziale di normale rodaggio, ha trovato terreno fertile in tutti voi trovando il sostegno e la partecipazione attiva nell’organizzare attività di service e iniziative del calibro della mostra delle figurine sul Mundial 1982 di calcio, i 110 anni della storia della Calcio Lecco e la serata sui 100 anni dello stadio Rigamonti-Ceppi; i fantastici e formativi incontri con i ragazzi delle scuole con WeMe, preceduto dalla serata pubblica; la partnership con il Politecnico, le visite aziendali e le conviviali sempre con ospiti incredibili”.

Al termine della relazione del presidente è toccato allo storico tesoriere Luigi Baggioli relazionare sull’andamento finanziario del club. Si è passati poi alle votazioni attraverso scheda elettorale che hanno portato alla nomina del presidente e del direttivo per il biennio 2024/2026. Mauri ha poi dato a tutti l’appuntamento alla serata del 12 dicembre quando si terrà la conviviale natalizia con la consegna dei Premi Panathlon agli sportivi lecchesi protagonisti dell’anno in corso.