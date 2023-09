Viabilità, il sindaco Gattinoni: “Stress-test superato, anche grazie alla collaborazione dei lecchesi”

Sabato scorso tre grandi eventi hanno messo alla prova la viabilità cittadina

Il sindaco: “Giornata eccezionale, ma la città ha retto”

LECCO – La prima partita in casa del Lecco in Serie B, il ritorno della corsa ScigaMatt con ben 1.200 runners al via e in serata un concerto sulla piattaforma galleggiante alla Malpensata. Tre grandi eventi ‘eccezionali’, tutti concentrati nella giornata di sabato, che hanno inevitabilmente costituito un fattore di stress per la viabilità cittadina. Complici diversi ingredienti, tra cui spiccano organizzazione e comunicazione preventiva, il test è stato superato positivamente: al netto del traffico ‘fisiologico’ che si è creato in alcune zone per via delle strade chiuse, durante la giornata non si sono evidenziate particolari criticità, pur attese, e forse anche ‘gufate’.

Trascorso il weekend, il sindaco Mauro Gattinoni è soddisfatto: “La città ha superato positivamente questo stress-test – ha dichiarato – è evidente che si è trattata di una giornata straordinaria, tre grandi eventi che hanno richiesto la chiusura di diverse strade, una coincidenza che difficilmente si ripeterà ma che ci ha permesso di sperimentare la tenuta della nostra delicata viabilità. Un’accurata programmazione da parte della nostra Polizia Locale e degli uffici Cultura, Eventi e Sport ha sicuramente consentito di organizzarsi per tempo, ‘incastrando’ tempi e servizi per coprire tutti e tre gli eventi con fluidità”. Fondamentale anche la collaborazione con la Questura per la partita: “Tutto si è svolto regolarmente e non mi risulta ci siano stati disordini o comunque problemi di sicurezza” ha fatto sapere il sindaco.

Anche l’aspetto comunicativo è stato fondamentale: “Ci siamo mossi in largo anticipo, almeno per quanto riguarda la ScigaMatt e il concerto, la partita in casa del Lecco è stata invece una ‘novità’ dell’ultima settimana ma eravamo pronti – ha commentato Gattinoni – Credo che anche questa capillare diffusione tramite i canali comunali e gli organi di informazione abbia permesso ai lecchesi di organizzarsi e valutare gli orari e le modalità degli spostamenti. Vorrei quindi ringraziare tutti loro perché hanno collaborato alla buona riuscita di questo stress-test, evitando di ‘affollare’ inutilmente le strade”.

“La giornata di sabato ci ha comunque permesso di evidenziare i principali problemi, sono certo che faremo tesoro di tante cose – ha continuato il sindaco – per il futuro non dovrebbero verificarsi nuovamente sovrapposizioni così importanti, anche le prossime partite del Lecco si giocheranno alle 18, in modo da non coincidere con l’uscita delle scuole. Se dovessi, come amministrazione e come città, farci un ‘augurio’ per il futuro, direi: non avere paura di proporre per timore dell’insuccesso. Per dirla con una battuta, l’organizzazione è quella cosa che si vede solo quando manca, quando c’è, nessuno se ne accorge…” ha concluso.