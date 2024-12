Incetta di medaglie per l’Asd Rhythmics Gym Merate alle finali nazionali a Rimini

Rebecca Amendola, Ginevra Perego e Rachele Varisco si sono laureate campionesse nazionali

Grande soddisfazione per la società meratese di ginnastica ritmica

MERATE – Pioggia di medaglie per le atlete dell’Asd Rhythmics Gym alle finali nazionali Winter Edition della Fgi tenute dal 5 all’8 dicembre a Rimini. Le ginnaste della società meratese di ginnastica ritmica si sono distinte tra le centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia.

Rebecca Amendola, Ginevra Perego e Rachele Varisco si sono laureate campionesse nazionali, portando a casa tre titoli italiani, un argento e due bronzi. Un risultato importantissimo che premia anche il lavoro svolto dalle responsabili tecniche Isabella Scardina e Sara Airoldi, insieme a Chiara Cereda e Chiara Ribolzi.

“Siamo molto soddisfatte dei risultati ottenuti in quest’ultima tappa importante della stagione sportiva 2024, la finale Nazionale è la conclusione di un anno di duro lavoro e grande studio – spiegano le istruttrici -. Tutti i risultati ottenuti sono frutto del lavoro di squadra svolto in palestra e della determinazione delle nostre ginnaste”.

Non solo. “Ringraziamo tutto lo staff tecnico, i nostri sponsor e i genitori delle nostre ginnaste”.

Presente a Rimini anche la vicepresidente Giovanna Scardina che ha tifato per tutte le nostre ginnaste e si è complimentata con tutto lo staff: “Sono molto contenta per questa trasferta Nazionale e per i grandi risultati che hanno ottenuto le ginnaste grazie al lavoro e allo studio delle nostre tecniche” il commento di quest’ultima.

Risultati

Rebecca Amendola cat. LB1 J3 è oro Nazionale nella specialità clavette, argento nella specialità nastro e il bronzo nella classifica assoluta

Perego Ginevra cat. LC1 J1 è oro Nazionale nella specialità cerchio, 11°

assoluta con l’8° punteggio italiano su 74 ginnaste e 17° specialità palla con 12° punteggio italiano

Varisco Rachele cat. LC2 S2 oro Nazionale nella specialità nastro, 4° assoluta con il 3° punteggio Italiano su 43 ginnaste 7° specialità cerchio con il 5° punteggio italiano

Biava Alice cat. LB1 S3 bronzo Italiano specialità nastro, 4° specialità clavette a soli 0,125 dal terzo gradino del podio Nazionale e 14° piazzamento italiano assoluto

Zuliani Asia cat. LB1 A1 alla sua prima esperienza nel settore fgi, ottiene il 7° piazzamento nella specialità Fune con il 5° punteggio italiano, nelle prime 20 ginnaste italiane nella specialità corpo libero e nella classifica assoluta su 132 ginnaste totali

Cirillo Sarah cat.LB1 A2, anche lei alla sua prima esperienza nel settore fgi, ottiene il 5° posto specialità Fune ed è tra le prime 20 ginnaste italiane nella specialità corpo libero e nella classifica assoluta su 91 ginnaste totali

Banfi Giulia cat.LB1 A4 ottiene il 4° punteggio a soli 0,25 cent. dal bronzo Italiano nella specialità Nastro, nella specialità palla ottiene il 12° piazzamento

Quinterio Agata cat.LB1 J1 ottiene 8° piazzamento nella specialità Fune con il 6° punteggio italiano e l’8° piazzamento nella specialità clavette

Pena Quintana Ilenia cat.LB1 J1 è tra le prime 20 ginnaste italiane nella classifica assoluta, specialità cerchio e clavette

Perego Sofia cat.LC1 J3 conquista il 7° piazzamento nella specialità Clavette, l’8° piazzamento nella specialità Nastro ed è tra le prime 20 ginnaste Italiane nella classifica assoluta

Cogliati Angela cat.LC2 S2, ottiene il 7° piazzamento nella specialità Cerchio con il 5° punteggio italiano ed è tra le prime 15 ginnaste nella classifica assoluta e nella specialità nastro

