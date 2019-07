Il sole premia il 54esimo Assalto al Resegone, i Maistracc gruppo più numeroso

In tantissimi al tradizionale raduno in vetta al Resegone della Sel

Maistracc gruppo più numeroso, inaugurata una targa in ricordo di Carlo Villa e Alba Corti

LECCO – Una giornata tradizionale per la Società Escursionisti Lecchesi, celebrata in vetta al monte simbolo della città, il Resegone. Parliamo dell’Assalto al Resegone che nella giornata di domenica ha visto la partecipazione di tanti, tantissimi escursionisti.

36 in totale, tra gruppi e società, i partecipanti alla 54esima edizione dell’assalto, organizzato dalla Sel. Premiati da una splendida giornata di sole, gli escursionisti sono partiti di buon’ora da valle risalendo fino in vetta al Resegone, a 1875 metri di altezza.

Qui hanno assistito alla Santa Messa celebrata dal prevosto di Lecco Mons. Davide Milani che per la prima volta ha preso parte alla manifestazione. Presenti anche il sindaco di Lecco Virginio Brivio accompagnato da Bruno Biagi e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Morterone, il rifugista dell’Azzoni Stefano Valsecchi e i membri della Sel con il presidente Mauro Colombo.

Per l’occasione gli organizzatori hanno riproposto ai partecipanti la maglia celebrativa dei 120 anni della Sel, molto apprezzata: “Una giornata davvero bellissima – ha commentato soddisfatto Colombo – vorrei ringraziare tutti i numerosissimi partecipanti e, ancora una volta, la professionalità e ospitalità di Stefano che ha accolto tutti facendoci sentire quasi come a casa”.

Come da tradizione al termine della giornata sono stati premiati i gruppi più numerosi: a vincere è stato anche quest’anno il gruppo dei Maistracc, di Colverde (Como), con 1.422 punti. Un centinaio circa i partecipanti del gruppo comasco che quest’anno hanno regalato una bellissima sorpresa ad una giovane con problemi di deambulazione, Alessia, portata in cima al Resegone per la prima volta grazie ad una carrozzina messa gratuitamente a disposizione dall’Ersaf di Canzo.

Al secondo posto il Cai Strada Storta con 567 punti, seguiti dal Cai di Lecco, 189 punti, dalla Croce Rossa di Lecco, 183 punti e dal Gpl di Galbiate, 162 punti. Premiati anche il partecipante più anziano, Pierino Bresciani, classe 1935, e quello più giovane, Alessandro, del Gruppo Maistracc, classe 2014.

Un altro importante momento ha contraddistinto la 54esima edizione dell’Assalto al Resegone: l’inaugurazione della targa dedicata a Carlo Villa e Alba Corti, storici membri della Sel. La targa in ricordo, posizionata sulla terrazza esterna al rifugio, è stata voluta da alcuni parenti, presenti quest’oggi in vetta. Insomma, un’altra edizione ricca di emozioni da ricordare.