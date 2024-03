Consiglio Comunale di Lecco: la “protesta del silenzio” di centro destra, Gruppo Misto e Appello per Lecco

Una protesta che ha visto come protagoniste le minoranze di centro destra: Lecco Merita di Più – Lecco Ideale, Lega Nord, Fratelli D’Italia e con loro anche Appello Per Lecco e Gruppo Misto, le quali hanno motivato così la scelta del “silenzio che urla” come lo hanno definito.

“Questa sera in Consiglio Comunale è andata in scena la protesta silenziosa dei consiglieri dei gruppi di Centro Destra, Appello Per Lecco e Gruppo Misto. Il motivo? La mortificazione, la delusione e il fastidio per l’ennesimo consiglio comunale convocato su temi inconsistenti e avulsi dai reali interessi dei cittadini Lecchesi. Gli unici temi importanti trattati in questi 3 anni e mezzo sono stati quelli portati dalle domande di attualità dei nostri gruppi. Tanto che questa sera, nel nostro silenzio, il consiglio è durato meno di 40 minuti… e così sarebbero durati tutti gli altri consigli di questa legislatura”.