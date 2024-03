Introbio. Un banchetto in piazza per la raccolta firme pro “Fusione dei Comuni”

Domenica dei cittadini del paese valsassinese hanno organizzato punto informativo sull’iniziativa

La petizione di valore simbolico verrà presentata agli enti territoriali competenti

INTROBIO – Prosegue l’attività intrapresa da alcuni cittadini introbiesi per promuovere la raccolta firme per chiedere di aderire alla fusione dei comuni avviata dai paesi di Primaluna e Cortenova.

Domenica mattina nella piazza del paese è stato organizzato un banchetto per la raccolta adesioni e per informare gli abitanti riguardo l’iniziativa. Ad ora le firme raccolte sono oltre 300 ma i promotori non hanno certamente intenzione di fermarsi.

“Dalla giornata di ieri abbiamo appreso dalle persone che c’é molto interesse a saperne di più – spiega Michele Buzzoni, portavoce del gruppo di “attivisti” – Anzi in molti chiedono il perché non vengono previste assemblee pubbliche per conoscere meglio e capire cosa sta avvenendo nei due paesi vicini che già hanno avviato questa procedura. Per il futuro dei nostri borghi riteniamo che questa sia l’unica opportunità di sopravvivenza e non capiamo perché aspettare altri anni magari rischiando anche di restare esclusi. Le incorporazioni successive prevedono ogni volta riorganizzazioni quindi costi aggiuntivi e tempi che si allungano per ottenere l’efficientamento degli uffici e dei servizi”.

Il 4 aprile a Primaluna si terrà un’assemblea pubblica come previsto dal programma del percorso avviato dai due paesi del centro Valsassina.

“Siamo in contatto anche con dei funzionari regionali che seguono questi procedimenti e le firme di valore simbolico verranno comunque presentate ai vari enti come segno di volontà di adesione – prosegue Buzzoni – Vedendo le statistiche e la storia dei paesi che già hanno affrontato le fusioni riteniamo sia difficile per noi unirci un domani ai paesi limitrofi e nel frattempo perdere i vantaggi che a livello amministrativo succedono a questa scelta. E’ comunque un sentire diffuso che la gente non è informata a riguardo e che questo andrebbe fatto per tempo per dare spazio alle persone di maturare con consapevolezza una decisione che determina il futuro del loro paese”.