Forza Italia Lecco. Formenti e Maggi nuovi referenti dell’area oggionese

LECCO – Marco Formenti, consigliere comunale a Castello Brianza e Francesca Maggi di Bosisio Parini, hanno deciso di qualificare il loro impegno politico aderendo a Forza Italia diventando così i referenti degli Azzurri nell’area territoriale dell’oggionese.

“Da diversi anni – dice Formenti – con Francesca siamo impegnati politicamente e attivamente sul territorio e per questo motivo abbiamo deciso con convinzione di aderire al partito di Forza Italia. Pensiamo a una politica di giovani che partecipano alla creazione del loro futuro, per questo vediamo in Forza Italia un valore aggiunto, con lo sguardo alla creazione di un gruppo forte e presente sul territorio. Vogliamo ringraziare Roberto Gagliardi per la fiducia che ha riposto in noi. Saremo presenti sul territorio, cercando di coinvolgere sempre più giovani che, come noi, credono in un futuro moderato e liberale”.

Continua Marco Formenti: “Ci vogliamo impegnare anche a trasmettere amore per la politica e per ‘la cosa pubblica’. Partiremo dall’ascolto attivo dei bisogni di chi vive e lavora ogni giorno la quotidianità di quest’area. Vogliamo creare momenti di aggraziante divertimento e scambio di idee, fondamentali per un movimento politico coeso e propositivo. Penso, infatti, che la bassa affluenza delle ultime elezioni sia un segnale forte di disaffezione alla politica, bisogna ripartire dal territorio, creare momenti aggregativi di divertimento e scambio di idee. Bisogna creare una politica attiva per il lavoro, ascoltare le esigenze di imprenditori e lavoratori e creare le giuste sinergie per permettere alle imprese di lavorare serenamente e competitivamente. Ho apprezzato a livello nazionale il sostegno all’autonomia differenziata, dando cosi un segnale di attenzione ai problemi del nord. Siamo pronti a rimboccarci le maniche per ricreare quel legame che è fondamentale fra cittadino e politica”.

Francesca Maggi che si occuperà del “Dipartimento Turismo” può vantare una qualificata esperienza di militante a livello partitico ma anche di associazionismo politico e pertanto ha le idee chiare sugli impegni legati al suo nuovo incarico: “Per quanto riguarda l’aspetto turistico – dichiara infatti – credo che il nostro territorio abbia molto da offrire, sia da un punto di vista ambientale che culturale e che, quindi, il turismo vada considerato come una risorsa fondamentale per garantire un prospero futuro ai nostri giovani. Anche in questo caso, partirò dall’ascolto di tutte quelle realtà imprenditoriali che hanno investito nel turismo. Cercheremo di favorire una rete di collaborazione e agevolare il dialogo con le istituzioni”.

“I nuovi membri saranno figure importantissime per il nostro partito e siamo onorati di averli nella nostra squadra – afferma il segretario provinciale Roberto Gagliardi – perché sono giovani che hanno già maturato un’esperienza importante nell’associazionismo e nel volontariato ma anche in un contesto più squisitamente politico. La loro voglia di fare e il loro entusiasmo riusciranno a creare quella preziosa rete di sinergie e di rapporti interpersonali che sono così utili alla buona politica e alla buona amministrazione e quindi conteremo molto su di loro che saranno i nostri punti di riferimento proprio nell’area Oggionese, dove abbiamo comuni che, alle ultime elezioni europee, hanno sfiorato il 10,55% dei consensi per Forza Italia, arrivando fino al 12,50%. Questo è il metodo di lavoro dell’attuale segreteria che vuole vedere il partito rinnovarsi e che ci tiene ad abbinare le esperienze consolidate con le nuove proposte e riteniamo che questa sia una modalità vincente visto che nell’ultimo anno ci ha consentito di rafforzarci sul territorio provinciale centrando diversi obiettivi”.