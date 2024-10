Parchi Regionali, Piazza: “2 milioni di euro per la manutenzione ordinaria”

Un impegno per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale lombardo

Piazza: “L’obiettivo è consolidare il patrimonio naturale e infrastrutturale, recuperare e riqualificare le risorse esistenti”

LECCO – La Giunta regionale ha approvato una delibera che definisce i criteri e il piano di riparto per l’assegnazione di 2 milioni di euro ai 23 enti gestori dei parchi regionali. Questi fondi saranno destinati a finanziare i programmi triennali di manutenzione ordinaria per il periodo 2025-2027.

“L’obiettivo è consolidare il patrimonio naturale e infrastrutturale, recuperare e riqualificare le risorse esistenti, e promuovere il riequilibrio della funzionalità ecologica delle aree. Inoltre, si mira a tutelare e valorizzare il paesaggio naturale e rurale attraverso interventi mirati su elementi caratteristici del territorio” sottolinea Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Il finanziamento per i programmi triennali di manutenzione ordinaria dei parchi lecchesi di Montevecchia e Valle del Curone, Monte Barro, Adda Nord, Valle del Lambro e Grigna Settentrionale è di 61.538,46 euro per ciascun parco, per un totale complessivo di 307.692 euro.

In seguito, sarà approvato un atto contenente le disposizioni per la presentazione delle domande di finanziamento, consentendo agli enti gestori dei parchi regionali di realizzare gli interventi nei rispettivi territori.

Con l’approvazione di questo provvedimento, Regione Lombardia ribadisce e potenzia il suo impegno nella tutela e valorizzazione del paesaggio, nonché nella salvaguardia della biodiversità.

“Desidero ringraziare l’Assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi, che, attraverso l’assegnazione di queste risorse fondamentali, dimostra ancora una volta la sua determinazione nel salvaguardare il patrimonio naturale lombardo. I parchi regionali lecchesi costituiscono una preziosa risorsa per il nostro territorio, racchiudendo in una superficie relativamente contenuta una ricchezza di interesse naturalistico, storico e paesaggistico” spiega Mauro Piazza.

Infine, Piazza conclude: “È essenziale prestare particolare attenzione alla manutenzione dei nostri parchi, affinché si possano attuare azioni efficaci di tutela e valorizzazione dei numerosi paesaggi di qualità, così come delle significative testimonianze storiche, architettoniche e artistiche che caratterizzano il nostro territorio”.