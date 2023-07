Mandello. Campeggio, Casa Comune deposita l’esposto in Procura

Come già annunciato, il gruppo politico e consiliare di minoranza è passato ai fatti

“Rimarremo sempre vigili e attenti su quanto avverrà d’ora in avanti. Seguiremo, passo dopo passo, ogni movimento di Fasoli e i suoi”

MANDELLO – Era stato annunciato e, come promesso, Casa Comune per Mandello ha depositato l’esposto presso la Procura della Repubblica di Lecco in ordine agli interventi di rigenerazione urbana al campeggio in corso a Mandello. O almeno, lo erano fino a ieri, domenica, prima che i lavori venissero bloccati per consentire le dovute verifiche.

“Ieri abbiamo avuto notizia dell’avvenuta sospensione dei lavori a opera del Comune, come peraltro da noi richiesto con preoccupata insistenza, da tempo. I temi centrali su cui verte l’esposto sono: la mancata osservanza delle norme di legge in materia urbanistico-edilizia, la mancata tutela dell’interesse pubblico e il danno ambientale. Sul tema del danno ambientale, in particolare, ci risulterebbe (dagli approfondimenti effettuati) che l’area a lago è ancora qualificata come ‘verde privato tutelato’ dal vigente Piano di Governo del territorio. Quindi, se dovesse essere confermata questa qualifica, il danno per il territorio, per il paesaggio e per la collettività sarebbe enorme perché in quell’area è assolutamente vietato inserire nuove costruzioni. Di conseguenza, la costruzione a lago risulterebbe illegittimamente autorizzata”, spiega il gruppo.

Oltre alla Procura della Repubblica di Lecco, l’esposto è stato inoltrato anche alla Corte dei Conti – Sezione Lombardia Milano, all’Autorità nazionale anticorruzione, alla Soprintendenza dei beni architettonici di Milano, alla Prefettura di Lecco per tutte le eventuali valutazioni di loro competenza.

“Nel frattempo, rimarremo sempre vigili e attenti su quanto avverrà d’ora innanzi, alla luce della sospensione dei lavori, saputa solo ieri. Sarà importante capire cosa faranno il sindaco e la sua maggioranza: noi continuiamo a sostenere, da tempo, che debba essere avviato un procedimento amministrativo in autotutela da parte del Comune, a causa della mancanza della necessaria ed esclusiva autorizzazione paesaggistica provinciale (quelle comunali rilasciate non sono valide)”.

Casa Comune lancia infine un avvertimento al primo cittadino e a ‘Il Paese di Tutti’, gruppo di maggioranza: “Seguiremo, passo dopo passo, ogni vostro movimento, pronti a fare la nostra parte per informare la comunità e tutelare il paese perché resta gravissimo il ritardo nell’assumere provvedimenti e, cosa ancora peggiore, l’aver continuato a sostenere e a dire pubblicamente alla comunità, alle istituzioni del territorio, che tutto era a posto e regolare sapendo che si trattava di una menzogna”.

