Mandello. Campeggio, Casa Comune presenterà esposto alla Procura

Deposito del reclamo da parte del gruppo politico e consiliare di minoranza il prossimo lunedì

“Lo avevamo preannunciato, ora ci siamo. Gravissimo il silenzio del sindaco Fasoli e della maggioranza”

MANDELLO – “In questi giorni, stiamo completando il testo dell’esposto relativo ai lavori all’area del campeggio, che depositeremo lunedì 10 luglio presso la Procura della Repubblica. Ha richiesto un giusto tempo di stesura e verifica anche sotto il profilo formale, per la complessità della materia e soprattutto perché vogliamo depositare un atto serio, ben motivato e corredato di tutta la documentazione utile e necessaria che è stata reperita”.

Casa Comune per Mandello l’aveva annunciato, ora lo farà: presenterà un esposto il prossimo lunedì alla Procura della Repubblica, in merito alla presunta mancata autorizzazione paesaggistica per i lavori nell’area campeggio a Mandello, di cui tanto si è detto nelle ultime due settimane (in fondo all’articolo, in ordine cronologico dal più vecchio al più recente, tutti gli articoli che ricostruiscono la vicenda ndr).

In via di preparazione conclusiva il reclamo, da parte del gruppo politico e consiliare di minoranza: “Daremo ovviamente notizia dell’avvenuto deposito lunedì, ma ci sembrava corretto ritornare in argomento e anticipare l’imminente presentazione dell’atto, considerato che lo avevamo preannunciato e ora, finalmente, ci siamo. Nel frattempo, constatiamo che permane il silenzio assordante di Fasoli e la sua maggioranza sulla vicenda aldilà di laconiche dichiarazioni che nulla spiegano e nulla motivano”.

Da quando i fatti di cui sopra sono emersi, a esporsi in dichiarazioni è stata principalmente Casa Comune, mentre il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli, così come la maggioranza, hanno votato per una linea differente, limitandosi a poche affermazioni e preferendo aspettare di chiarirsi con la Provincia di Lecco prima di dare un riscontro definitivo sulla questione. Condotta che, ai membri del gruppo politico e consiliare di minoranza, non va giù.

“Continuiamo a ritenere questo atteggiamento gravissimo alla luce della lettera della Regione del 1 giugno 2023 ove già, nel chiedere chiarimenti al Comune, si precisava la competenza esclusiva della Provincia, nel caso di interessamento anche parziale di aree demaniali in seno al progetto (non ad intervento già seguito!), e a maggior ragione con la successiva lettera della Provincia del 28 giugno 2023 dove non si lascia spazio ad alcun dubbio in merito alla incompetenza comunale, essendo la Provincia il solo ente chiamato a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sul progetto”.

Casa Comune ribadisce poi, come già fatto in precedenza, la necessità di sospendere gli interventi in atto in via Lungo Lario: “Non vi sono dubbi che il Comune debba agire in autotutela sospendendo i lavori. E accertando tutto quello che si dovrebbe accertare sui vizi procedurali in essere, come segnalato perentoriamente dalla Provincia. Lo farebbe qualsiasi funzionario comunale dotato di buon senso, lo consiglierebbe qualsiasi segretario comunale dotato di buon senso, lo esigerebbe qualsiasi Sindaco dotato di buon senso”.