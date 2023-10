Ex area campeggio a Mandello, la Provincia sospende i lavori. Casa Comune: “Finalmente fatta chiarezza”

Svolta cruciale sulla questione interventi al campeggio

“La Provincia ha preso in mano la situazione e ha fatto chiarezza: non è una questione politica, ma di rispetto delle norme e della legalità”

MANDELLO – Svolta importante sulla vicenda dell’ex area campeggio a Mandello: la Provincia avrebbe sospeso i lavori che stavano interessando fino a qualche mese fa la sponda lacuale in via Lungo Lario, in realtà già interrotti a luglio per verifiche.

Casa Comune per Mandello, gruppo politico e consiliare di minoranza, non nasconde la soddisfazione: “Meno male che la Provincia c’è e fa chiarezza. Villa Locatelli aveva già preso un’ importante posizione, come noto, con una lettera della Direzione tecnica preposta del giugno 2023 inviata al Comune di Mandello nella quale, dichiarando la propria esclusiva competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, negava validità a quella rilasciata dal Comune”.

Già alcuni giorni fa un altro ente, l’Autorità di Bacino, si era espressa in riferimento alla costruzione a lago, affermando che una porzione limitata della struttura sconfinasse in un’area demaniale, come già Casa Comune aveva più volte ribadito, risultato di un sopralluogo effettuato in data 23 agosto 2023. “Adesso la Direzione tecnica competente in materia dell’ente provinciale ha disposto, in data 13 ottobre 2023, la sospensione dei lavori all’ex area campeggio ai sensi della normativa regionale in materia paesaggistica”, precisano dal gruppo.

“Ciò significa – proseguono – che la Provincia ha preso in mano la situazione sostituendosi al Comune nella vicenda urbanistica. Comune che ancora in queste ore, per bocca del Sindaco e non solo, continua a difendere l’indifendibile”.

Una sentenza che per Casa Comune sa di conferma e verità: “A dimostrazione – conclude il gruppo politico di minoranza – per chi tentasse di buttarla inutilmente in polemica politica per confondere le acque (e sono diversi a farlo anche con ruoli istituzionali…) che si tratta invece di una questione cruciale di rispetto delle norme e quindi di LEGALITA’, valore irrinunciabile per noi e non solo mentre per altri, evidentemente, è soltanto un’inutile scocciatura”.