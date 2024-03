Merate, i tre assessori “licenziati” insieme nel gruppo misto

I tre assessori licenziati dal sindaco hanno deciso di lasciare la maggioranza

“Cambieremo posto in aula, ma non toglieremo la fiducia al sindaco, rispettando il mandato elettorale”

MERATE – Giuseppe Procopio, Franca Maggioni e Andrea Robbiani, ovvero i tre ex assessori “licenziati” dal sindaco Massimo Panzeri, escono dalla maggioranza e formano il gruppo misto. Questa mattina, giovedì, i tre consiglieri eletti nel 2019 nelle fila di Più Prospettiva hanno protocollato in Municipio la richiesta relativa alla formazione del gruppo misto.

“E’ una decisione che abbiamo preso alla luce del comunicato diffuso ieri dalla maggioranza – hanno spiegato i tre all’unisono fuori dal Comune – . Ci sposteremo di posto, andando nell’altra parte dell’emiciclo”.

Un cambiamento di posto a cui non seguiranno altre azioni clamorose: “Non toglieremo la fiducia a nessuno, né ci muoviamo contro qualcuno. Anzi, porteremo a termine il nostro mandato consiliare nel rispetto dei cittadini che, cinque anni fa, ci hanno votato. Anche qualora la minoranza dovesse presentare una mozione di sfiducia noi non la voteremo”.

Una premessa che però non esime il neo gruppo dal fare altre considerazioni più stuzzicanti. “Abbiamo appreso dalla stampa che il gruppo dell’attuale maggioranza di Più Prospettiva non esiste più essendosi presentato come Prospettive per Merate” pungola Robbiani. “E’ il sindaco quindi che ha posto una cesura con il vecchio gruppo presentandosi in Consiglio alla guida di una formazione e candidandosi poi alle prossime elezioni con un altro. E’ un’anomalia che va verificata”.

Quanto al futuro, Procopio, che sarà il capogruppo del gruppo misto, aggiunge: “Non siamo mai stati coinvolti dall’ormai ex nostro gruppo all’inizio delle trattative politiche, ma solo in un secondo momento. Diciamo che ora siamo sul mercato. Non rinnego quanto svolto finora con l’amministrazione Panzeri, ma per il futuro sarà necessario un’amministrazione comunale con persone professionali, serie, equilibrate e che pongano l’interesse per la città al primo posto, sopra i personalismi”.

Robbiani aggiunge: “Sceglierò senza dubbio il progetto più utile per la città” mentre Maggioni conclude ringraziando le tante persone che in questi giorni hanno mostrato vicinanza mostrando gratitudine per il lavoro svolto come assessore.