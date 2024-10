BARZANÒ FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA – Dal 4 al 6 ottobre, Piazza Mercato

Sa fem, mangem? Street food, musica & divertimento

Dal 4 al 6 ottobre Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, approda per la prima volta a Barzanò con il nuovissimo format “FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA”, l’evento dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro vi accompagneranno alla scoperta dei sapori più autentici. Il Piazza Mercato verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti!

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e vini e una comoda area tavoli.

Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Sabato sera ore 21.30 grande appuntamento di musica dal vivo con LUCA CARRUS, Ligabue Tribute Band.

Evento organizzato in collaborazione con il Comune di Barzanò, la Proloco di Barzanò e “Mastersciatt Valtellina Food on the road”, azienda 100% valtellinese che offre piatti realizzati con prodotti di origine valtellinese, acquistati rigorosamente a km 0. Gusto, qualità e origine garantiti!

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento ufficiale su Facebook “BARZANÒ – FESTIVAL VALTELLINA VS BRIANZA”

Se invece volete sapere di più su di noi e sui nostri eventi in giro per l’Italia trovate tutto sulla nostra pagina https://www.facebook.com/tipicoeventi/