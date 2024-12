Vacanze Studio di gruppo con Team Lingue

Scarica il nuovo catalogo e partecipa al webinar informativo del 12 dicembre!

Questo è il momento ideale per pianificare un’estate indimenticabile e regalare ai tuoi figli un’esperienza che farà la differenza nella loro crescita: è questa la promessa delle vacanze studio di gruppo all’estero di Team Lingue Educational Travel, l’agenzia lecchese che da più di 40 anni accompagna i ragazzi a scoprire il mondo. Progettate per ragazzi dagli 8 ai 19 anni, queste esperienze uniscono formazione linguistica e scoperta culturale, offrendo un’opportunità unica di crescita personale. Grazie all’assistenza costante di accompagnatori esperti, genitori e ragazzi possono vivere questa esperienza con serenità, sicuri che ogni dettaglio sarà curato nei minimi particolari.

Le destinazioni: cultura, lingua e avventura

Team Lingue Educational Travel propone una vasta gamma di destinazioni in tutta Europa e oltre, con programmi pensati per rispondere alle esigenze di ragazzi di ogni età. Dalle città storiche alle mete esotiche, ogni luogo è scelto con cura per garantire un’esperienza formativa e divertente.

Tra le destinazioni disponibili per l’estate 2025 ci sono:

Regno Unito e Irlanda : esplora città iconiche come Londra , Canterbury , Bedford , Edimburgo , Dublino , Cork e Galway , dove i ragazzi vivono l’autenticità della cultura britannica e irlandese attraverso escursioni e lezioni interattive.

: esplora città iconiche come , , , , , e , dove i ragazzi vivono l’autenticità della cultura britannica e irlandese attraverso escursioni e lezioni interattive. Spagna e Germania : vivi il fascino mediterraneo a Barcellona o scopri la storia e la tradizione tedesca a Oberwesel .

: vivi il fascino mediterraneo a o scopri la storia e la tradizione tedesca a . Malta : perfetta per chi ama il mare, con un programma ricco di attività e divertimento in un contesto sicuro e internazionale.

: perfetta per chi ama il mare, con un programma ricco di attività e divertimento in un contesto sicuro e internazionale. Stati Uniti: un’esperienza americana autentica a Miami, con programmi che combinano lezioni di inglese a escursioni e sport.

Queste destinazioni offrono il mix ideale tra apprendimento linguistico, immersione culturale e divertimento come testimoniato dal nostro staff e dai ragazzi che hanno partecipato a questa intervista:

Un programma completo per imparare e crescere

Le vacanze studio di gruppo di Team Lingue Educational Travel non sono semplici viaggi: sono esperienze formative pensate per aiutare i ragazzi a sviluppare competenze linguistiche e personali. Durante il soggiorno, i partecipanti frequentano lezioni di inglese interattive, tenute da docenti madrelingua qualificati, in classi internazionali che favoriscono lo scambio culturale.

Oltre alle lezioni, il programma è arricchito da escursioni culturali, attività ricreative e momenti di socializzazione, come:

Visite a monumenti e luoghi iconici, come il Big Ben a Londra, le scogliere di Moher in Irlanda o le spiagge di Miami.

Attività pomeridiane e serali, tra cui giochi di gruppo, sport, laboratori creativi e serate sociali.

Opportunità di immergersi nella cultura locale, sperimentando tradizioni e stili di vita diversi.

Questo approccio garantisce un’esperienza completa, che unisce apprendimento, avventura e scoperta.

Sicurezza e assistenza: la tranquillità per genitori e ragazzi

La sicurezza dei ragazzi è una priorità assoluta per Team Lingue Educational Travel. Ogni gruppo è accompagnato da un Group Leader esperto, che si occupa del benessere degli studenti 24 ore su 24. Le scuole, i campus e le famiglie ospitanti sono selezionati con cura, offrendo un ambiente sicuro e accogliente. Genitori e ragazzi possono contare su un’organizzazione affidabile, che cura ogni aspetto dell’esperienza per garantire tranquillità e soddisfazione.

Un’esperienza che resta per sempre

Le vacanze studio di gruppo di Team Lingue rappresentano un’opportunità unica per i ragazzi di esplorare il mondo, imparare una lingua e creare ricordi indimenticabili. È più di un semplice viaggio: è un investimento nel loro futuro, un momento per crescere, imparare e scoprire il mondo. Per avere maggiori informazioni registratevi al webinar informativo del 12 dicembre.

Scopri di più, scarica il catalogo e prenota la tua destinazione preferita visitando il sito ihteamlingue.it/vacanze-studio-gruppo.

