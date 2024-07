Gelato ai pazienti oncologici, il dolce gesto di un’anonima signora

L’iniziativa “Dolci Coccole” continua a generare generosità

Tanta soddisfazione per la Polisportiva Monte Marenzo area sociale e Amici di Giusi

LECCO – A volte i gesti più semplici sono quelli più preziosi, proprio per questo Angelo Fontana (responsabile della Polisportiva Monte Marenzo area sociale) crede che le cose belle vadano raccontate. Proprio attraverso la Polisportiva, è un instancabile organizzatore di iniziative benefiche di ogni tipo e in questi anni, grazie alle generosità di molte persone, è stato capace di creare un legame speciale con il reparto di oncologia dell’ospedale di Lecco.

Con il gruppo “Amici di Giusi” di Calolziocorte, è solito organizzare l’iniziativa denominata “Dolci Coccole”, che mira a fornire ai pazienti in chemioterapia presso gli ambulatori dell’ospedale Manzoni coppette di gelato e cioccolate calde a seconda della stagione.

“Alcuni giorni fa ho ricevuto una telefonata inaspettata che mi ha riempito il cuore: si trattava di una signora, che desidera restare anonima, che desiderava offrire del gelato alle pazienti del reparto oncologico – racconta Fontana -. Un ringraziamento speciale va alla signora per la sua generosa donazione. E’ grazie a persone come lei, se questa iniziativa di carattere sociale continuerà a portare sorrisi sui volti dei pazienti oncologici ricoverati in reparto o sottoposti a chemioterapia. Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, il Primario Antonio Ardizzoia e, insieme a lui, tutti i medici, la caposala Elena Rusconi e tutte le infermiere e le OSS del reparto”.