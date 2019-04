La nuova struttura è stata intitolata all’ex sindaco

Per l’occasione si è disputato il triangolare di calcio categoria Pulcini.

In campo le squadre Arcadia, Futura 96 e Vercurago

VERCURAGO – Partecipata la cerimonia di inaugurazione del Centro Sportivo di Vercurago intitolato ad Antonio Moretti, sindaco del paese per ben 24 anni (1980 – 2004), scomparso il 30 aprile del 2016 all’età di 82 anni.

Oggi pomeriggio, sabato, il sindaco Carlo Greppi affiancato dal vice sindaco dei ragazzi Samuel Colombo, ha scoperto la grande targa con cui è stato intitolato il centro sportivo.

“Questo momento – ha dichiarato il sindaco – non vuole tradursi in dolore per la sua mancanza, ma in gioia per essere stato tra noi. Antonio lo ricordiamo per la sua generosità, sensibilità e per la sua visione e azione politica dalla quale tanto abbiamo imparato. Questo è un gesto che glielo dovevamo. Da oggi il centro sportivo porterà il suo nome, una struttura che più lo rappresenta e più ce lo ricorderà. Fu proprio lui, da sindaco, che con un questionario inviato alla cittadinanza chiese cosa servisse in paese. La risposta fu un centro sportivo. Oggi lo intitoliamo a lui, un centro per lo sport ma che contribuisce anche a fare comunità e a coltivare giovani talenti non solo per lo sport ma anche per la vita”.

“Questo è un momento importante per il nostro paese – ha concluso il sindaco Greppi – D’ora in poi Antonio da lassù guarderà la sua gente e il suo campo di calcio sorridendo e abbracciandoci tutti”.

“Antonio era un uomo molto sensibile – ha ricordato Dario Vallara presidente onorario dell’As Vercurago nonché consigliere comunale – Fece sua l’idea di riqualificare l’attività calcistica mediante una struttura sportiva situata a due passi da lago affinché divenisse anche spazio di associazione e vita ricreativa. Da allora sono passati molti anni e oggi ci ritroviamo commossi a ricordare Antonio non da farmacista, né da sindaco ma da sportivo. E’ bello pensare che Antonio Moretti idealmente d’ora in poi scenderà in campo ad ogni partita”.

Presenta alla cerimonia anche la sorella Lucia Moretti: “Quest’opera – ha dichiarato – Antonio l’ha desiderata e realizzata. Con questa intitolazione, per la quale ringrazio l’Amministrazione comunale, il sindaco Greppi e l’associazione Ac Vercurago, consentirà di vedere legato indissolubilmente mio fratello a questo centro sportivo. Da stasera lui rivivrà e continuerà a camminare con noi”.

A benedire il centro è stato don Andrea Pirletti, cerimonia che ha visto l’accompagnamento musicale della banda Luigi Donizetti.