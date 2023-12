Dervio. Casa sull’albero, procedono i lavori: sarà la prima sul territorio

Sorgerà nel Parco Boldona, parco giochi pubblico di Dervio

L’inaugurazione prevista per gennaio 2024: “Esempio di bioarchitettura”

DERVIO – Proseguono i lavori per la grande novità che entrerà nel Parco Boldona: la casa sull’albero, prima nel suo genere sul territorio, inaugurata il prossimo gennaio e realizzata con i proventi degli incassi di Ninja Park e Acquapark.

“I lavori procedono celermente e la casa sta prendendo forma per la felicità dei bambini – fa sapere Stefano Cassinelli, sindaco di Dervio – E’ importante sottolineare che la casa sull’albero fatta su piante che sono state verificate dall’agronomo, non comporta nessun problema per gli alberi perché la struttura è appoggiata sui tronchi senza l’utilizzo di chiodi o viti nel legno. Oltre a offrire divertimento dunque, la casa sull’albero rappresenta un bell’esempio di bioarchitettura compatibile”.