Il Comune di Dolzago cerca volontari: “La cultura ha bisogno di nuove forze ed entusiasmo”

DOLZAGO – Il Comune di Dolzago è alla ricerca di nuovi volontari. Sono tanti i servizi comunali che vivono grazie ad una rete di persone volenterose che quotidianamente o periodicamente si prodigano nella buona riuscita delle iniziative sul territorio dolzaghese.

In particolare, per chi ha voglia di spendersi per i più piccoli, il servizio Piedibus cerca volontari, anche per pochi giorni a settimana, per completare tutte le linee che al mattino accompagnano a scuola i bambini. Sarà possibile dare anche una mano per i rientri pomeridiani aggiuntivi alla Scuola Primaria.

La cultura ha sempre bisogno di nuove forze ed entusiasmo, il Gruppo Cultura, il Book Club, la Movie Night e la Biblioteca Civica Ennio Morricone sono aperte ad accogliere chi è interessato. Le persone che necessitano invece di essere accompagnati sul posto di lavoro o a delle visite specialistiche, possono rivolgersi al trasporto comunale, che è alla ricerca di qualche persona pronta a mettersi alla guida dei mezzi per la comunità.

I gruppi di cammino organizzano sempre qualche passeggiata a cui è possibile unirsi per creare un gruppo attivo e pronto a tenersi in forma. Se invece a qualcuno piace scrivere ed essere informato sulla vita del paese, è possibile entrare a far parte della redazione del “Dolzago Informa”. L’informatore comunale che periodicamente entra nelle case di tutti i cittadini, per renderli partecipi di quello che avviene nel Comune.