Il Presepe di Angelo Burini da record: donati 4.100 euro a Telethon

GARLATE – Angelo Burini, creatore del Presepe di Garlate allestito nel suo giardino di via Valcavellino 61, ha donato al Coordinamento provinciale di Lecco di Telethon la somma di 4.100 euro raccolti in occasione delle visite al presepe durante le festività appena concluse. Obiettivo centrato dunque, e abbondantemente.

La sfida lanciata a dicembre era infatti quella di superare la cifra devoluta lo scorso anno (3200 euro). Una raccolta resa possibile ancora una volta grazie alla “maxi” generosità di tanti: tante piccole offerte per un grande risultato, frutto della raccolta effettuata tramite la sottoscrizione a premi e le offerte lasciate dai visitatori in occasione del loro passaggio davanti al Presepe.

Da parte di Angelo Burini e di tutto lo staff di collaboratori quindi il grazie sincero a tutti coloro che hanno ammirato l’opera e che hanno generosamente voluto dare un contributo, oltre ogni più rosea aspettativa. Lui stesso si dice piacevolmente sorpreso ed emozionato per l’ingente somma raccolta tramite la sua opera. A questo ringraziamento, chiaramente, si aggiunge quello del Coordinamento Telethon Lecco che anche quest’anno ha trovato in Angelo Burini un Amico dal cuore grande.

Come molti ricorderanno questa edizione completamente rinnovata è stata inaugurata l’8 dicembre alla presenza del Sindaco di Garlate Giuseppe Conti, del parroco Don Matteo Gignoli, di Gerolamo Fontana presidente Uildm Lecco e di Renato Milani coordinatore Telethon Lecco e di tantissimi garlatesi che ancora una volta si sono stretti in un abbraccio simbolico ma molto emozionante ad Angelo e alla sua famiglia per questa grande iniziativa di solidarietà che ormai caratterizza il Natale garlatese.

Il contributo donato in questi giorni si aggiunge agli oltre 13.000 euro raccolti negli ultimi anni da Burini grazie alla realizzazione di questo Presepe che è “costato” centinaia di ore di lavoro, fin dal mese di agosto scorso, ma che ha dato tante soddisfazioni in termini di apprezzamenti da parte di centinaia di visitatori provenienti da tutta la Provincia.

Un ringraziamento speciale da parte di Angelo a chi ha contribuito alla realizzazione del Presepe, a chi ha donato i numerosi e favolosi premi della sottoscrizione e alla stampa locale per aver contributo a dare risalto all’opera. Tra poche ore il Presepe 2023 verrà smantellato ma la mente creativa di Angelo Burini è già proiettata alla prossima estate quando, come da tradizione, verrà aperto il cantiere per la realizzazione dell’edizione 2024!

Appuntamento dunque già fissato per l’8 dicembre 2024 per la grande cerimonia di inaugurazione!