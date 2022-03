Covid, i dati di giovedì 17 marzo: nel lecchese 299 nuovi casi registrati

LECCO – A fronte di 78.288 tamponi effettuati, sono 8.670 i nuovi positivi (11%) in Lombardia, di cui 299 in Provincia di Lecco, un dato in linea con quelli degli ultimi giorni, in rialzo rispetto alla scorsa settimana.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 78.288, totale complessivo: 34.028.637

– i nuovi casi positivi: 8.670

– in terapia intensiva: 58 (-13)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 844 (+35)

– i decessi, totale complessivo: 39.000 (+23)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.987 di cui 1.431 a Milano città;

Bergamo: 558;

Brescia: 985;

Como: 640;

Cremona: 275;

Lecco: 299;

Lodi: 131;

Mantova: 374;

Monza e Brianza: 702;

Pavia: 407;

Sondrio: 97;

Varese: 793.