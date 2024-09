La Cooperativa Sociale Aeris celebra i suoi 30 anni di impegno e crescita

La cooperativa investe in servizi socio-educativi e assistenziali che offrono supporto a singoli e famiglie anche nella provincia di Lecco

Può vantare uno dei più elevati numeri di membri attivi in Italia

LECCO – Nel cuore della Brianza, la Cooperativa Sociale “Aeris” celebra un traguardo significativo: i suoi 30 anni di attività. Fondata con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e il benessere comunitario, Aeris si è affermata come una delle realtà più dinamiche e innovative nel panorama delle cooperative sociali italiane. Con oltre 900 soci-lavoratori, la cooperativa vanta uno dei più alti numeri di membri attivi in Italia, riflettendo un impegno costante nella creazione di opportunità lavorative e nel miglioramento della qualità della vita.

Negli ultimi anni, Aeris ha registrato un fatturato di 18,6 milioni di euro, investendo in servizi socio-educativi e assistenziali che beneficiano singoli e famiglie in oltre 100 Comuni delle province di Monza e Brianza, Bergamo, Milano, Lecco, Como e nella città di Torino.

In occasione del trentennale, Aeris dà il via a una triplice iniziativa divulgativa: un ciclo di eventi gratuiti e aperti a tutti, il rinnovo “partecipativo” del proprio logo (un evento senza precedenti dopo 30 anni) e una video-provocazione in serie su YouTube, pensata per diventare virale e stimolare un dibattito costruttivo sulle migliorie da promuovere nel campo della cooperazione sociale.

“Aeris: un viaggio lungo 30 anni” è il titolo del ciclo di eventi che caratterizzerà il 2024. In Lombardia, i prossimi appuntamenti includono FestAeris, in programma domenica 29 settembre a Vimercate (MB); In Loving Memory, martedì 15 ottobre a Vimercate, dedicato alla memoria di Enrico Davolio, cofondatore e anima di Aeris, a dieci anni esatti dalla sua scomparsa; Socio Talk, giovedì 7 novembre a Bonate Sopra (BG); e un workshop in stile “Barcamp” giovedì 5 dicembre.

FestAeris è patrocinata dal Comune di Vimercate e vedrà la straordinaria partecipazione di Gherardo Colombo, ex magistrato oggi attivo nella promozione dei diritti umani e della legalità, e di Debora Villa, comica, attrice, sceneggiatrice e conduttrice televisiva e radiofonica italiana, nota per la sua partecipazione a “Camera Café” e a diversi film di successo.

Durante la manifestazione, si svolgeranno giochi, laboratori e performance, con la partecipazione di DJ Hyse, che accompagnerà il tramonto con una selezione di musica da ballare degli anni ’70, ’80 e ’90. Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato, visitare www.coopaeris.it.

Il 2024 segna anche l’introduzione del nuovo logo: Aeris rinnova la propria identità visiva, adottando un lettering più moderno e associandolo a un aeroplanino di carta che simboleggia il viaggio verso le persone e i luoghi, leggero, silenzioso, ma efficace e mirato al raggiungimento degli obiettivi.

Il percorso che ha portato alla scelta finale è stato particolarmente significativo: ogni socio della cooperativa ha avuto l’opportunità di valutare diversi loghi proposti dallo Staff Comunicazione e, durante l’assemblea ordinaria, ha votato il proprio preferito. Questa iniziativa riflette un forte spirito di partecipazione e collaborazione, estendendosi dalle attività quotidiane fino alla comunicazione interna ed esterna.

Tra le attività di comunicazione legate al trentennale, lo Staff Comunicazione di Aeris ha ideato e realizzato la serie animata “Un giorno senza operatori”. Con ironia, leggerezza e una sana provocazione, la serie rappresenta un mondo distopico che esplora la quotidianità della società in assenza di educatori e operatori sociali. Ogni episodio è disponibile sul canale YouTube di Aeris e si svolge in alcuni dei luoghi in cui gli operatori di Aeris intervengono.

In collaborazione con la radio web “Young Radio” , sono stati realizzati dei podcast che raccontano la storia dei progetti più significativi, dando voce ad alcuni dei protagonisti.

Durante la conferenza stampa, la Presidente di Aeris, Arianna Ronchi, ha offerto una breve panoramica della storia della cooperativa, leggendo un passaggio dal poema in versi scritto dal cofondatore Enrico Davolio.

“E pazzi e soli fondar cooperativa

Senza soldi, senza gloria, senza alcuno

Criterio o progetto o prospettiva

Se non fatica e lavoro e calvario

Nella speranza vana e tardiva

Che un giorno giungesse anche il salario.

Imparammo le gare, il progetto e l’appalto

Vincemmo, o giungemmo al secondo posto

Ma in quel mare tanto mosso e tanto alto

A sorpresa un giorno di agosto

incontrammo pensate un nuovo gruppo

altra gente dal profilo tosto

che miravano del sociale allo sviluppo.

Che questo mondo certo va cambiato

Non ci stiamo a questo gioco di carte

E crediamo ancora che sia un dato

Che il tempo è dalla nostra parte.

Non per denaro e neppure per gloria

Ma quasi come fosse una carezza

Professionisti sì, certo, l’abbiamo detto,

ma senza mai perdere la tenerezza.”