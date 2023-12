Le modifiche alla viabilità previste a Lecco la prossima settimana

LECCO – Tra le modifiche alla viabilità della prossima settimana, vi segnaliamo in maniera particolare quelle determinate dalla pulizia notturna delle aree pubbliche di parcheggio, che saranno effettuate nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre e che prevedono l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dalla mezzanotte alle 6 di martedì 19 dicembre nelle aree di piazza della Vittoria, corso Promessi Sposi, via Galilei, via Besonda Inferiore (Galli Ezio), via Mauri Carlo, via Ugo Bartesaghi, via Parini, via Elettrochimica, Synlab (corso Carlo Alberto), via Fra’ Galdino.

Le ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: