L’ex Piccola verso la riqualificazione, approvato il progetto esecutivo

Ora si potranno mettere a gara i lavori

Il sindaco: “Entrano nel vivo tutti i progetti finanziati con il Pnrr”

LECCO – E’ stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualifica e rifunzionalizzazione degli immobili e del magazzino ferroviario dell’area ex Piccola Velocità. “La manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori si è conclusa lo scorso 28 novembre ed ha avuto il riscontro di 64 soggetti – ha fatto sapere l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Sacchi – tra questi ne sono stati sorteggiati dieci che la prossima settimana riceveranno l’invito a presentare l’offerta. Considerando le tempistiche per questa fase e l’aggiudicazione prevediamo di consegnare i lavori per l’inizio di febbraio 2023”.

Il progetto, che ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Soprintendenza (trattandosi di bene vincolato), prevede per il magazzino sud la realizzazione di un mercato coperto delle eccellenze (locali e solidali) con banchi aperti/box per l’esposizione e la vendita; servizi igienici per l’area mercatale esterna; un punto di ristoro con possibile funzione didattica e cucina condivisa; spazi per la gestione/amministrazione delle attività connesse al mercato, compresa una piccola sala multiuso per riunioni e/o piccole conferenze e relativi servizi. Per il magazzino nord sono invece previsti 3 spazi multifunzionali e flessibili suddivisi da due blocchi servizi. Il costo dei lavori è di 4,3 milioni di cui 2,7 finanziati dal Pnrr.

“L’accessibilità degli edifici che si sviluppano su un basamento alto circa un metro rispetto al piazzale esistente, sarà consentita grazie alla realizzazione di nuove scale e rampe conformi ai criteri delle norme in riferimento all’abbattimento delle barriere architettoniche” spiega l’assessore. Il cronoprogramma dei lavori è di circa due anni.

“Entrano nel vivo tutti i progetti finanziati con il Pnrr – il commento soddisfatto del sindaco Mauro Gattinoni – oggi, sabato, abbiamo inaugurato l’area attrezzata all’Istituto Bertacchi (leggi qui) e ora siamo pronti, con questo progetto esecutivo, ad assegnare i lavori per la riqualificazione della Piccola. Poi sarà la volta del lungolago. Stiamo andando spediti e non possiamo che essere soddisfatti, bene così”.