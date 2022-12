Inaugurato il parco sportivo ‘Eunice Kennedy Shriver’: “Uno spazio per i giovani”

E’ la prima opera realizzata in città con i contributi del Pnrr

Il parco dedicato alla fondatrice di Special Olympics. Presenti alla cerimonia anche gli amici dell’Asd Oltretutto 97

LECCO – “Questo spazio è per voi giovani: abbiatene cura e sfruttatelo, contribuite a mantenerlo vivo”. Questo l’appello dell’amministrazione comunale ai ragazzi durante l’inaugurazione, sabato mattina, del nuovo parco sportivo allestito nell’area adiacente al parco 7 marzo 1944 e che verrà utilizzato dagli studenti del Bertacchi-Bovara, ma non solo.

Un momento importante per la città, come rimarcato dal sindaco Mauro Gattinoni intervenuto per il taglio del nastro: “Si tratta della prima opera finanziata con i fondi del Pnrr, quasi 600 mila euro di intervento che hanno permesso di riqualificare un’area ‘dimenticata’ che in questo modo è tornata fruibile a fini sportivi e di aggregazione per i giovani studenti ma anche per tutti i giovani della città: quando la scuola sarà chiusa, infatti, il parco sarà aperto al pubblico”.

Nell’area sono stati realizzati un campo funzionale regolamentare per basket, pallavolo, pallamano, calcio a 5 e una mini area di allenamento che saranno fruibili al pubblico dal lunedì al sabato dalle 14.30 con orari chiusura dei parchi e domenica aperti anche al mattino. E’ stata poi ammodernata la pista di atletica e realizzata una pista di salto in lungo e lancio del peso ad uso degli istituti scolastici presenti nell’area.

All’inaugurazione erano presenti gli amici dell’Asd Oltretutto 97 di Lecco: “Una presenza significativa – ha spiegato l’assessore allo Sport Emanuele Torri – dal momento che il parco è dedicato a Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente degli Usa John Kennedy, fondatrice delle Special Olympics, il maggiore movimento sportivo internazionale dedicato alle persone con disabilità mentale”.

Proprio i ragazzi di Oltretutto97 insieme a due studenti del Bertacchi e del Bovara hanno tagliato il nastro inaugurale insieme al sindaco Gattinoni e poi scoperto la targa dedicata a Eunice Kennedy Shriver. Quindi, prima dei saluti istituzionali, gli atleti hanno rallegrato e coinvolto i presenti in un flash mob sulle note di ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico.

Alla cerimonia è intervenuto anche il presidente regionale delle Special Olympics Giulio Velati: “Sono strabiliato nel vedere questo lavoro, credo fortemente che lo sport sia la massima espressione delle capacità di un individuo. Sono felice di vedere qui tanti atleti, complimenti a tutti”.

Hanno portato i loro saluti anche gli assessori Maria Sacchi e Alessandra Durante e i dirigenti scolastici degli Istituti Bertacchi, Stefania Perego, Rota di Calolzio Carlino Carmela Teodora e Manzoni Maria Luisa Montagna. “Ci impegneremo perchè quest’area sia luogo di sport inclusivo e rispettoso e ci impegneremo per tutelarla”.

