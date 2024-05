Premio Innovazione Digitale in Sanità, menzione speciale per l’Ats Brianza

Riconoscimento dell’Osservatorio Sanità Digitale della School of Management del Politecnico di Milano

Premiato il progetto il progetto “Utilizzo dei droni nella attività di vigilanza e controllo di ATS Brianza”

LECCO – L’Azienda Usl di Bologna, Regione Toscana e Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana. Sono questi i vincitori dell’edizione 2024 del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, il riconoscimento dell’Osservatorio Sanità Digitale che punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità digitale in Italia, assegnato nei giorni scorsi in occasione del convegno “Sanità Digitale: trasformare il presente per un futuro sostenibile”. Il riconoscimento è stato assegnato alle realtà che si sono maggiormente distinte nella capacità di utilizzare le moderne tecnologie digitali, selezionate tra 9 finalisti.

“I progetti selezionati quest’anno – afferma Cristina Masella, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Sanità Digitale – dimostrano come le tecnologie digitali stiano sempre più supportando il percorso di cura e assistenza del paziente e consentano la collaborazione dei diversi attori sul territorio. Dare visibilità alle realtà che si dimostrano innovative è da sempre l’obiettivo del Premio che nasce con l’idea di incentivare un meccanismo virtuoso di condivisione delle esperienze e l’avvio di nuove collaborazioni”.

Per quanto riguarda il nostro territorio è importante sottolineare la menzione speciale ricevuto dall’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza per il progetto “Utilizzo dei droni nella attività di vigilanza e controllo di ATS Brianza” per aver previsto l’utilizzo di droni, a supporto delle attività di vigilanza e controllo svolte dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e dal Dipartimento Veterinario, che hanno permesso: la raccolta di campioni di acque per la definizione di parametri microbiologici, il monitoraggio di cianobatteri tossici, l’effettuazione di rilievi strumentali ambientali finalizzati a valutare l’idoneità alla balneazione, la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto sulle copertura degli edifici e la valutazione del rischio di rilascio di fibre nell’ambiente.