Tavolo tecnico mobilità e trasporto pubblico: “Trend dell’utenza in crescita”

+30% di utenti per la Navigazione, cresce anche il trasporto ferroviario

La presidente della Provincia Hofmann: “I dati esposti confermano il grande lavoro di coordinamento e di impulso svolto”

LECCO – Nei giorni scorsi si è riunito il tavolo tecnico sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale, convocato dalla Provincia di Lecco, con la partecipazione dei rappresentanti di Navigazione Laghi, Trenord, Agenzie Tpl, Camera di Commercio Como-Lecco.

Sono stati confermati gli ottimi risultati sul tema del trasporto pubblico, con trend in crescita per il numero delle utenze trasportate.

Navigazione ha segnalato un incremento del 30% rispetto agli utenti del 2023; dai dati parziali comunicati sull’intero territorio provinciale risultano trasportate 825.000 persone.

Trenord ha segnalato un incremento del 12% di utenza complessiva rispetto al 2023, passando da 1.300.000 a 1.480.000 viaggiatori.

La Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Vicepresidente e Consigliere delegato a Trasporti e Mobilità Mattia Micheli hanno espresso grande soddisfazione per i risultati raggiunti: “I dati esposti confermano il grande lavoro di coordinamento e di impulso svolto dalla Provincia di Lecco: il Tavolo tecnico mobilità e trasporti è stata un’intuizione della Provincia di Lecco e si sta sempre più configurando come un momento di sintesi e confronto per dare al territorio una risposta strutturata in materia di mobilità, ascoltando le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Anche per il 2025 si riproporrà lo stesso modello operativo: si dovranno affrontare temi di particolare rilevanza che interessano il trasporto pubblico dell’intera sponda orientale del Lario e implementare per quanto possibile i servizi offerti”.