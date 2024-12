‘Ti porto io!’: il progetto dei bus gratis per i giovani diventa ‘consolidato’

L’iniziativa rivolta agli Under19 residenti a Lecco era stata approvata in via sperimentale nel 2021

Il consolidamento del progetto comporterà un costo annuale a carico del Comune di Lecco di 150 mila euro

LECCO – L’iniziativa ‘Ti porto io!’, promossa da Comune e Linee Lecco, diventa ‘progetto a regime e consolidato’. Lo stabilisce una delibera approvata la scorsa settimana dalla Giunta Gattinoni che definisce l’iniziativa “un primo step di un percorso più ampio per rendere il trasporto pubblico più accessibile e diffuso”.

‘Ti porto io!’ era stato approvato con deliberazione di Giunta il 21 aprile 2021 in via sperimentale con il preciso intento di incentivare l’utilizzo del Trasporto Pubblico Locale. L’iniziativa è valida per tutti i ragazzi under19 residenti a Lecco che possono usufruire dell’abbonamento annuale sui bus di linea urbana a condizioni agevolate (10 euro una tantum a ragazzo invece di 318 euro). “Dopo un periodo significativo di sperimentazione e considerato il successo dell’iniziativa (4 mila le tessere attivate, ndr) – si legge nella delibera della scorsa settimana – si ritiene indispensabile proseguire e sostenerla”. Anche a tal fine il ‘Ti porto io!’ era stato integrato nel Pums – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato la scorsa estate in Consiglio Comunale.

“L’Amministrazione Comunale si è impegnata fino ad oggi ad affiancare economicamente le famiglie nella loro scelta di mobilità sostenibile e pertanto l’iniziativa in oggetto si configura come primo step di un percorso più ampio per rendere il trasporto pubblico più accessibile e diffuso – si legge sempre nella nella delibera – e tendenzialmente, lo sviluppo di una mobilità gratuita per i giovani è un fattore attrattivo per chi sceglie di risiedere in zona più periferica e si vuole muovere verso il centro città”.

Per questi motivi la Giunta ha deciso di approvare quale progetto a regime e consolidato il ‘Ti porto io!’ in collaborazione con Linee Lecco Spa. L’iniziativa comporterà un costo annuale a carico del Comune di Lecco di 150 mila euro.