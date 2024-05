Università dei bambini: laurea in sostenibilità per 96 alunni delle scuole primarie di Lecco

Premiati gli studenti delle scuole “Oberdan” di Belledo, “Sauro” di Germanedo e dall’Istituto “Maria Ausiliatrice”

Il corso universitario è stato promosso grazie al contributo di Fondazione Cariplo e Rotary Club Lecco

LECCO – Si è svolta la cerimonia di laurea della quinta edizione di Polis – Università dei bambini, rivolta ai 96 alunni provenienti dalle scuole primarie “G. Oberdan” di Belledo, “N. Sauro” di Germanedo e dall’Istituto “Maria Ausiliatrice“. L’evento ha rappresentato il coronamento di un corso universitario a misura di bambino, promosso dal Polo Territoriale di Lecco e reso possibile grazie al contributo di Fondazione Cariplo e il sostegno del Rotary Club Lecco. Il percorso formativo ha previsto cinque laboratori incentrati sul tema della città sostenibile, esplorando argomenti quali ambiente, energia, mobilità e inclusione.

Dall’immatricolazione al pagamento delle tasse in POLISoldi, i bambini hanno vissuto un’esperienza che li ha avvicinati al mondo della scienza e della tecnologia, mostrando loro come l’università possa essere un luogo accessibile a tutti, promuovendo così il senso di cittadinanza responsabile. Durante la cerimonia, i piccoli laureandi hanno discusso le proprie tesi di laurea di fronte alla commissione di laurea e presentando i poster redatti durante i laboratori. Indossando tocco e magliette con il logo di Polis, hanno ricevuto la pergamena di laurea dalle mani di Manuela Grecchi, Prorettore del Polo Territoriale di Lecco, che per l’occasione ha indossato la toga d’ordinanza.

“È stata una cerimonia emozionante. Abbiamo ‘laureato’ 96 cittadini responsabili, giovani ambasciatori di buone pratiche per la città del futuro. La sostenibilità è un tema di cruciale importanza, e noi abbiamo cercato di trasmettere ai bambini l’importanza di riflettere in maniera critica sulle nostre azioni quotidiane, promuovendo un mondo migliore, vivibile e accessibile. Il Prorettore prosegue: i laboratori proposti mirano a sviluppare una maggiore fiducia e un’aspirazione positiva per il futuro personale e professionale dei nostri giovani. I lavori presentati dai bambini dimostrano che i temi proposti sono stati interiorizzati e approfonditi in modo creativo. Esprimo pertanto gratitudine agli insegnanti delle scuole coinvolte, a Fondazione Cariplo e Rotary Club Lecco, che hanno creduto nel valore educativo del progetto e reso possibile questa avventura” ha dichiarato il Prorettore.