Lierna. Conclusi i lavori sull’acquedotto da parte di Lario Reti Holding

I lavori sono stati completati all’inizio dell’anno

L’intervento, del valore di 1,2 milioni di euro, è stato finanziato dal PNRR

LIERNA – Con l’inizio del nuovo anno si sono conclusi i lavori di Lario Reti Holding nella zona nord del comune di Lierna. Il termine di queste opere segna la conclusione del grande progetto per l’efficientamento e il monitoraggio della rete di distribuzione idrica dell’intero comune, avviato a gennaio 2024 e sviluppato attraverso modellazione idraulica, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

Gli interventi, finanziati dall’Unione Europea nell’ambito dell’iniziativa Next Generation EU/PNRR, sono stati suddivisi in tre lotti in base alla complessità e alla localizzazione, per facilitarne l’esecuzione. Oltre alla zona nord, appena completata, all’inizio dell’anno erano stati conclusi i lavori nella zona sud, mentre a fine agosto si era completata l’area Torchio.

“Gli interventi nella zona nord hanno previsto la sostituzione di tratti della rete di distribuzione collegati ai serbatoi di Bogno, Cremeno e Maccallè, con l’obiettivo di migliorare la gestione della risorsa idrica. Le opere hanno incluso la sostituzione di tratti usurati, il potenziamento delle condotte e l’installazione di camerette per la riduzione e misurazione del flusso, finalizzate alla distrettualizzazione delle reti” spiegano da Lario Reti Holding.

Inoltre, la società ha provveduto al parziale spostamento delle reti di adduzione che alimentano i serbatoi di Bogno e Cremeno, semplificando così la gestione complessiva del sistema.

I lavori si sono conclusi con l’inizio del 2025. Le sistemazioni di ripristino, previste nel pieno rispetto dei luoghi e con l’intento di mantenere la continuità della trama esistente, saranno eseguite indicativamente nella primavera del 2025.