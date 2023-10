Merate: a Pagnano riapre la biblioteca Bamp grazie a un gruppo di amiche

L’inaugurazione è prevista per domenica 22 ottobre

La Bamp, biblioteca Alfonso Mandelli Pagnano, era chiusa da diversi anni: ora si ripropone come spazio condiviso di letture e condivisioni

MERATE – Creare uno spazio condiviso dove tutti, grandi e piccini, abbiano voglia di stare insieme e condividere varie esperienze formative circondati dai libri, strumenti di crescita e sviluppo personale. Si terrà domenica 22 ottobre alle 14 la cerimonia di riapertura della Bamp, biblioteca Alfonso Mandelli Pagnano, allestita negli spazi dell’oratorio San Luigi di via Cappelletta 11.

A scommettere nel sogno, diventato con il passare del tempo e tanto impegno, realtà, un gruppo di amiche del territorio che hanno voluto recuperare l’esperienza svolta diversi anni fa dai fondatori della Bamp (nata nel 2005 e chiusa una decina di anni dopo) per dare futuro e continuità al progetto: “Siamo molto felici di aver intrapreso questa esperienza – commentano le stesse promotrici – Grazie al progetto Bamp abbiamo avuto la possibilità di metterci in gioco attivamente all’interno della comunità di cui facciamo parte da molti anni”.

Non solo. “Il progetto di riordino della biblioteca e la partecipazione agli eventi che hanno preceduto la riapertura ci hanno permesso di vivere insieme dei momenti umanamente molto significativi, pensiamo ad esempio alla Strapagnano e alla recente festa dell’oratorio, durante i quali noi adulti, insieme ai bambini che hanno partecipato, abbiamo compreso l’importanza di costruire qualcosa di speciale insieme. Il lavoro svolto finora ci ha dato l’occasione di condividere momenti di qualità e ci ha fatto amare ancora di più la lettura con L maiuscola. Ora speriamo di poter proseguire il cospicuo lavoro dei volontari che ci hanno preceduto, facendo rivivere una biblioteca che meritava di riaprire le sue porte, visto il patrimonio librario e soprattutto umano che ha ospitato durante la precedente apertura.”

Tra le varie attività previste dalla rinnovata Bamp trovano spazio giornate a tema per raccogliere volumi, soprattutto per l’infanzia, da donare alla biblioteca; momenti d’incontro dove scambiarsi esperienze, opinioni, riflessioni, sostegno o semplicemente giocare (come anche lo “Spazio Mamme” della scuola dell’Infanzia di Pagnano) nonché attività legate ai libri come come letture di favole animate, laboratori creativi di scrittura e incontri con gli autori.

Già domenica sarà possibile sperimentare qualcosa di quello che sarà la Bamp: dopo l’apertura fissata per le 14, è previsto un momento di lettura animata per grandi e piccini intitolato “Leggi, gioca e… segui il filo” che si concluderà alle 16 con la merenda per tutti.