Cena conviviale per i Lions Club alla presenza del governatore Peronese

La serata è servita per tracciare un bilancio delle attività svolte e ragionare sulle iniziative future

Presenti all’appuntamento il governatore del distretto e i presidenti dei Lions Club del territorio

IMBERSAGO – Incontrarsi e confrontarsi sulle iniziative e le attività svolte e quelle in agenda per il futuro. E’ questo lo spirito che ha contraddistinto la serata dei Lions che si è tenuta giovedì scorso, 21 novembre, al Lido di Imbersago.

L’appuntamento ha visto riuniti i Lions di diversi distretti del territorio, alla presenza del governatore Anna Maria Peronese (Distretto Ib1), del presidente di circoscrizione Ruggero Belluzzo e del presidente di zona Lamberto Lietti.

Non hanno voluto mancare alla serata anche i presidenti del Lions Clubs Daniele Meroni (Brianza Colli), Walter Sala ed Ezio Dell’Orto (Merate).

L’incontro è servito per condividere, alla presenza del governatore, tutto quello che è stato fatto durante l’anno in corso nonché per definire la bozza di attività e programmazione del 2025, insieme ai club attivi nel territorio lecchese.