Hospice Il Nespolo: Giancarlo Ferrario è il nuovo presidente della Fabio Sassi

MERATE – Giancarlo Ferrario è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della Fabio Sassi, l’associazione che gestisce l’Hospice Il Nespolo di Airuno, puntando a dare dignità al fine vita. La decisione è stata presa la scorsa sera, martedì, durante la riunione dei soci convocata all’interno dell’aula scientifica dell’ospedale San Leopoldo Mandic.

Ferrario raccoglie il testimone di Daniele Lorenzet, presidente per due mandati consecutivi che ora ha deciso di restare nella Fabio Sassi come “semplice” volontario.

“Il mio lavoro sarà all’insegna della continuità perché chi mi ha preceduto ha svolto un lavoro generoso e semplicemente straordinario” ha rimarcato Ferrario, rivolgendo un caloroso ringraziamento a tutte persone, dai presidenti ai consiglieri, che hanno garantito un contributo importante. Il grazie si è esteso anche al “gruppo di amici che 35 anni fa decise di dare vita a questa associazione, che oggi è diventata un’istituzione riconosciuta da tutti, un’associazione del territorio per il territorio. Grazie alle Amministrazioni comunali, alle tante associazioni e ai club di servizio che ci hanno sempre supportato”.

Nel novero dei ringraziamenti non potevamo mancare gli oltre 200 volontari che, con la loro presenza, “garantiscono un lavoro preziosissimo e insostituibile, un’assistenza – prima ancora che sanitaria – di grande umanità, sensibilità e molto attenta alla persona e ai suoi parenti proprio perché, come diceva Rita Levi Montalcini e come ha sempre ribadito Daniele Lorenzet, è “meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita””.

Il nuovo direttivo, che vede confermata la presenza di figure storiche della Fabio Sassi con l’innesto di nuovi volti, è composto da Graziano Costa, Laura Citterio, Anna Maria Gandolfi, Adele Gatti, Giancarlo Ferrario, Fabrizio Limonta, Denise Molteni, Fedele Goretti e Marisa Corradini, con quest’ultima nominata vice presidente e tesoriere.