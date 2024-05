Merate, in partenza il prevosto don Luigi Peraboni: arriva don Mauro Malighetti

L’annuncio è stato dato oggi in occasione delle messe prefestive

Don Luigi è alla guida della parrocchia di Sant’Ambrogio dal 2012: al suo posto, da Besana, arriva don Mauro

MERATE – Don Luigi Peraboni, prevosto di Merate dal 2012, lascerà la parrocchia di Sant’Ambrogio dal prossimo 1° settembre. La notizia è stata comunicata ai parrocchiani dallo stesso don Luigi durante la messa prefestiva di oggi, sabato 25 maggio, ricordando il voto di ubbidienza al Vescovo pronunciato dai preti il giorno dell’ordinazione.

Lo stesso sacerdote ha poi voluto condividere sui social la lettera inviata dal vicario episcopale monsignor Gianni Cesena ai parrocchiani delle parrocchie di Merate, Sartirana, Pagnano e Novate.

“Dal prossimo 1 settembre don Luigi assumerà l’incarico di responsabile della comunità pastorale Maria Madre della Chiesa in Cassina de’ Pecchi, formata da tre parrocchie, nel decanato di Cernusco sul Naviglio, Pertanto lascerà prossimamente le vostre comunità parrocchiali per iniziare le sua nuova missione”.

Già stabilito chi prenderà il suo posto: “Per provvedere al servizio pastorale delle vostre parrocchie, l’Arcivescovo ha nominato come nuovo parroco con Mauro Malighetti“.

Nato nel 1963 e sacerdote dal 1988, è attualmente responsabile della comunità pastorale di Besana Brianza, dopo aver svolto il suo ministero a Luino, Milano (Sant’Andrea) e Primaluna, dove è stato anche decano.

Monsignor Cesena ha aggiunto: “E’ questo il tempo per tutti noi di esprimere personalmente e comunitariamente un vivo ringraziamento a don Luigi per il servizio svolto nella città di Merate in questi dodici anni e per accompagnarlo con la preghiera verso la nuova missione che gli viene affidata. Nel frattempo invito tutti a prepararsi ad accogliere il nuovo Parroco con gioia e con spirito di fraternità e di corresponsabilità nel guardare al futuro cammino al quale ogni espressione di Chiesa è chiamata, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo”.