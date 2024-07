Merate. Iniziati i lavori per la pista da pump truck: tre mesi di cantiere

L’opera aveva diviso i cittadini di Brugarolo, preoccupati per l’impatto della pista davanti alle abitazioni

La lettera dell’assessore ai Lavori Pubblici Muzio promette alcune migliorie del progetto

MERATE – Sono iniziati la scorsa settimana i lavori per la nuova pista di Pump Truck in via XXV Aprile. La durata prevista del cantiere è di circa 3 mesi (la data di consegna, salvo imprevisti, è il 14 ottobre, ndr). Un cantiere che non aveva mancato di fare discutere, con i residenti firmatari di una petizione contraria alla pista e un’accesa assemblea pubblica, indetta lo scorso aprile dall’ex sindaco Panzeri, in cui i cittadini non avevano nascosto le proprie preoccupazioni in vista di rumori e presenze notturne indesiderate.

Proprio raccogliendo questi spunti la nuova amministrazione, guidata dal sindaco Mattia Salvioni, ha apportato alcune migliorie al progetto inizialmente previsto e approvato nei mesi scorsi.

Ad entrare nel dettaglio, in una lettera inviata ai residenti, l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Muzio: “Verrà potenziata l’illuminazione pubblica, mediante l’installazione di alcuni corpi illuminanti sugli attuali lampioni già presenti sul perimetro, che saranno rivolti verso l’interno dell’area, per garantire una maggior sicurezza di tutto il comparto in orario notturno. Verrà inoltre completato l’attuale tratto di siepe perimetrale, ad oggi mancante, sul lato nord dell’area, in corrispondenza delle parti comuni del civico 113 di via XXV Aprile. La specie botanica individuata è la medesima di quella già presente sul lato ovest, in modo da garantire continuità e uniformità estetica dell’area”.

“Entrambi questi interventi verranno completati in una fase successiva a quella del cantiere, specialmente per quanto concerne le piantumazioni, per le quali bisogna attendere la stagione idonea alla messa in dimora” ha precisato Muzio.

“Sono consapevole del fatto che il periodo del cantiere porterà qualche disagio a tutte e tutti voi. Mi auguro tuttavia che vogliate apprezzare le migliorie previste. Qualora dovessero insorgere delle criticità durante i lavori vi chiedo gentilmente di segnalarle contattando l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune” ha concluso.