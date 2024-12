Merate, Marotta special guest per le premiazioni di Costruiamo il futuro

Sabato la consegna dei premi con Costruiamo il futuro

Un pomeriggio declinato nel nome della solidarietà con protagonisti gli enti del terzo settore e le associazioni del territorio

MERATE – Gli enti del terzo settore e le associazioni del territorio saranno protagoniste sabato pomeriggio della ventiduesima edizione del Premio Costruiamo il Futuro, l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro per riconoscere, con contributi in denaro e forniture sportive, l’attività svolta, con impegno e dedizione, dalle realtà associative e di volontariato delle province di Lecco e Monza Brianza che si sono distinte sul territorio per l’impegno profuso in ambito sociale, sportivo, culturale e ambientale.

Il valore dei premi che verranno distribuiti quest’anno raggiunge un nuovo record per il Premio Costruiamo il Futuro in Brianza.

Un appuntamento diventato ormai una tradizione, capace di calamitare e intercettare l’interesse e la partecipazione di tantissime persone. La grande festa è in programma a partire dalle 15 al palazzetto dello Sport Aquamore di via Matteotti: a condurre l’evento sarà Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; insieme al suo vice Elisa Mattavelli.

Non mancheranno dei big per rendere ancora più magico e indimenticabile l’evento: dopo il colpaccio messo a segno lo scorso anno con l’arrivo a Merate di Al Bano che aveva coinvolto tutto il pubblico sulle note dell’intramontabile “Felicità”, questa volta sono attesi Giuseppe Marotta, presidente Inter; Riccardo Ferri, club manager Inter; Alberto Amodeo, campione paralimpico di nuoto e Federico Cristiani, campione paralimpico di nuoto.