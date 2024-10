Merate, viabilità da rivedere a Pagnano: il 23 l’assemblea con i cittadini

Si intravedono nuovi cambi per la viabilità nel centro storico di Pagnano

Da gennaio è stato introdotto il senso unico nella strettoia con un giro ad anello intorno. Ma la sperimentazione ha creato della criticità che la nuova Giunta vorrebbe sistemare

MERATE – Viabilità al centro dell’assemblea pubblica in programma mercoledì 23 ottobre alle 21 a Pagnano al centro diuno. A dieci mesi dall’entrata in vigore delle modifiche alla circolazione introdotte dalla precedente amministrazione comunale, il sindaco Mattia Salvioni intende incontrare i residenti nella frazione per valutare quale interventi effettuare per migliorare le criticità evidenziate con il nuovo assetto viabilistico.

La novità principale introdotta dalla precedente Giunta con l’inizio del 2024 ha riguardato infatti l’introduzione del senso unico in discesa lungo via San Remigio in corrispondenza della strettoia con la creazione di un circuito ad anello per permettere, a chi arriva dalla stazione di Cernusco, di raggiungere il piazzale della chiesa oppure andare a Pianezzo imboccando via Lunga, una viuzza molto stretta e angusta. Ed è proprio in questa via che si sono registrate le principali criticità dovute alle difficoltà, soprattutto dei mezzi più ingombranti, di fare manovra senza urtare edifici e imposte di privati.

“Abbiamo elaborato diverse ipotesi alternative, che sottoporremo ai residenti” anticipa Salvioni. In discussione anche le limitazioni al transito, previste sempre con la sperimentazione introdotta da Panzeri, previste per i non residenti: “Va chiarito cosa si intende con non residenti, se non residenti a Merate o a Pagnano” puntualizza il primo cittadino, convinto della necessità di liberare dalle auto il centro storico della frazione, costituito da un reticolo di vie strette, utilizzate da molti automobilisti, nonostante il calibro ridotto, come via di fuga per sfuggire dalla morsa del traffico sulla Statale.

Durante l’assemblea verrà anche proposta l’idea di rendere pedonale l’accesso alla scuola materna e all’oratorio, chiudendo alle auto il tratto di strada diventato ora, dopo la creazione del nuovo parcheggio sopra il campo sportivo, a senso unico. “E’ una questione di sicurezza e di maggior fruibilità di un’area utilizzata da molti bambini”. Qualora questa soluzione dovesse prendere corpo, l’accesso al nuovo parcheggio resterebbe quindi da via Bellavista.