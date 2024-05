Montevecchia, tutto pronto per il Monte Rock Festival

La quinta edizione a favore dei diritti umani e all’insegna della sostenibilità

Il 21, 22 e 23 giugno all’interno del Parco del Curone

MONTEVECCHIA – Torna l’evento estivo dal titolo “Festival Montevecchino MonteRock” con la sua quinta edizione. Il Festival nasce nel 2018 da un progetto della Consulta Giovani di Montevecchia, il quale riceve il Patrocinio Comunale e l’appoggio di diverse associazioni ed enti del territorio, divenendo nel 2023 Associazione Culturale a tutti gli effetti. L’appuntamento è per il 21, 22 e 23 giugno all’interno del Parco del Curone di Montevecchia in Via del Fontanile.

L’idea promotrice è quella di dar vita ad una realtà polivalente che possa accogliere le idee dei più giovani, offrendo loro spazio e risorse utili per provare a realizzarle e promuovere un cambiamento. Da queste premesse, nasce un palco per condividere la propria musica, un luogo di contaminazione artistico-culturale, un ambiente per vivere la passione per uno sport e uno spazio per formare il proprio spirito critico grazie allo scambio di opinioni tra esperti e attivisti. Il tutto è inserito nella cornice naturale offerta dal Parco del Curone, in cui l’evento stesso prende forma, e che permette di portare avanti un discorso legato al tema della sostenibilità ambientale.

“Non c’è alcun dubbio che i festival musicali siano eventi ad alto dispendio energetico ed impatto ambientale. Nonostante ciò, è possibile conciliare le necessità organizzative con la salvaguardia ambientale? Sì. Negli ultimi anni, lo sviluppo di tecnologie e strategie a favore dell’ambiente ci ha permesso di creare eventi eco-friendly con l’obiettivo di ridurre nel tempo le emissioni di CO2 del 100%. Il Monte Rock si impegna ad avere un impatto ambientale il più basso possibile pre, durante e post evento, salvaguardando la salute della fauna e flora del parco e sensibilizzando gli spettatori e tutte le persone coinvolte ad avere un comportamento eco-friendly. Tutto questo è possibile grazie all’appoggio di importanti realtà nazionali ed internazionali che sostengono il progetto stesso, come il partner per eccellenza di questo progetto che da ormai 3 anni contribuisce alla realizzazione del festival, e cioè Buena Vista Cooperativa Sociale” spiegano gli organizzatori del festival.

Il festival vuole battersi a favore dei diritti umani e, nello specifico, per l’inclusione e la tutela dei diritti di donne, bambini e popolazioni quotidianamente soggette a Minority Stress e Violenza generalizzata. Tale obiettivo si concretizza coinvolgendo diverse realtà del territorio che quotidianamente si spendono su questi temi, con le quali vengono creati spazi di confronto, sensibilizzazione e dibattito, oltre che laboratori e workshop dedicati ai temi quali: la violenza di genere, il mondo della disabilità, la comunità LGBTQIA+, psicologia e benessere generale dell’essere umano e animale.

Tra i partner e sostenitori, oltre a Buenavista Coop. Soc., ci sono i media partners Heydjradio, WebagencySpinotto e GoodGuys, i partner sportivi Yousport Social Club e BeeSport, i partner sociali come Lei aps, OraBasta, CollettivaQueerBrianza.

Il programma

Venerdì 21 giugno:

ore 17.30: apertura cancelli, ristorazione e area market

ore 18.30: band emergenti

ore 19.30: talk tema ambiente

ore 20.30: band apertura

ore 21.30: main band

ore 23.30: djset

Sabato 22 giugno:

ore 14: apertura cancelli, ristorazione e area market

ore 14.30: torney volley e baskin

ore 18.30: band emergenti

ore 19.30: talk tema inclusione e disabilità

ore 20.30: band apertura

ore 21.30: main band

ore 23: djset

Domenica 23 giugno: