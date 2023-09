Motoraduno. LA-QUI-LA per Mandello tante Moto Guzzi in vetrina

Per il Motoraduno negozi ed esercizi pubblici del paese sono diventati protagonisti di un museo diffuso

L’assessore Nessi: “Rispetto allo scorso anno, le attività aderenti sono passate da 63 a 68”

MANDELLO – Scoprire i modelli della Moto Guzzi da una prospettiva…diversa. Durante le giornate del Motoraduno (iniziato ieri, giovedì 7 settembre, e che volgerà al termine questa domenica 10 settembre), non saranno visibili solo nel Museo Moto Guzzi e camminando per il paese, dove di moto contrassegnate con il simbolo dell’aquila ce ne saranno in abbondanza, ma anche buttando l’occhio nelle vetrine di negozi ed esercizi commerciali.

Turisti, appassionati e curiosi avranno modo, seguendo una cartina messa appositamente a disposizione, il museo diffuso e itinerante chiamato LA-QUI-LA, denominazione creata giocando con la lingua italiana e i suoi avverbi, andando a conoscere al contempo le attività presenti in paese. Un’iniziativa che ha preso piede per la prima volta nel 2021, continuata lo scorso anno e riproposto anche per l’edizione in corso del Motoraduno.