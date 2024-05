Olgiate accoglie i gemelli olandesi con il grande evento “Musica che unisce”

Un ricco programma di eventi dal 9 al 12 maggio per ufficializzare il gemellaggio con Oisterwijk-Moergestel

Concerti, mostre e una parata per le vie di Olgiate per festeggiare l’amicizia con gli olandesi

OLGIATE – “Musica che unisce – Gemellaggio in musica e non solo…”: è il titolo del grande evento culturale in programma dal 9 al 12 maggio per celebrare la festa dell’Europa e ufficializzare il gemellaggio tra il Comune di Olgiate Molgora e quello olandese di Oisterwijk-Moergestel.

In cabina di regia il Comitato Gemellaggi di Olgiate, il gruppo folclorico La Brianzola, l’associazione “Culture Popolari e Tradizioni della Lombardia” con il supporto e il patrocinio delle amministrazioni comunali di Olgiate Molgora e Calco.

La manifestazione aprirà i battenti giovedì 9 maggio alle 19 al centro sportivo comunale con l’accoglienza ufficiale dei gemelli olandesi di Oisterwijk-Moergestel. In quella occasione si esibiranno il gruppo Prinses Juliana, La Brianzola, La Campagnola, la Fisorchestra Adda e il gruppo Clapop Band. Il programma proseguirà venerdì 10 con pizzata e concerto al Foppone alle ore 21.

Sabato 11, alle 11, presso la chiesina di San Giuseppe a San Zeno verrà inaugurata la mostra “Incontriamoci nell’arte” a cura del gruppo artistico “De Verdieping” di Moergestel, allestita da Hans Van Brunschot in collaborazione con il gruppo “Arteincomune”.

Alle 21 la splendida location di Villa Maria a Mondonico ospiterà il concerto di ufficializzazione del gemellaggio con esecuzione degli inni nazionali e dell’inno europeo e poi, a seguire, il concerto dell’orchestra Prinses Juliana intervellata dall’esibizione folclorica del gruppo firlinfue La Brianzola.

Infine, domenica 12 maggio, alle 9 prenderà il via una sfilata per le vie del paese con partenza dal piazzale delle scuole elementari di viale Sommi Picenardi e arrivo in pazza San Zeno, a cui parteciperanno i gruppi musicali, le autorità, le associazioni e una delegazione dei Vigili del Fuoco di Merate. Seguirà la messa solenne, alle 10.30, animata dall’Orchestra “Prinses Juliana”.

In caso di maltempo la parata verrà purtroppo annullata.

“Riteniamo questo gemellaggio molto prezioso poiché si sono instaurati fin da subito dei solidi rapporti di rispetto, condivisione e molta curiosità reciproca nel conoscere i rispettivi territori con le relative attività ed eccellenze – puntualizza Riccardo Massironi, presidente del gruppo La Brianzola -. E’ da sottolineare il fatto che i primi i primi passi ed i primi contatti con Oisterwijk si sono mossi solo due anni fa’ ed in questo periodo fino alla fine del 2024 arriveremo già a quattro scambi culturali. Durante questi festeggiamenti si rafforzerà il legame musicale tra il Gruppo “La Brianzola” e l’Orchestra “Prinses Juliana” che porterà, nei prossimi anni, il nostro gruppo ad esibirsi, facendo conoscere il nostro folclore e le nostre tradizioni anche a Oisterwijk”.