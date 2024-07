Successo per l’evento “L’ha detto San Paolo!” a Oggiono: musica, solidarietà e valori sportivi

L’evento è stato organizzato dai Lions Club Castello Brianza Laghi in collaborazione con la Comunità pastorale San Giovanni

OGGIONO – Oggiono ha ospitato un evento memorabile organizzato dal Lions Club Castello Brianza Laghi in collaborazione con la Comunità pastorale San Giovanni Battista. La serata, intitolata “L’ha detto San Paolo!”, ha richiamato oltre un centinaio di persone ed è stata ispirata dalle parole di San Paolo, tratte dalla Lettera ai Romani: “Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda”.

Dedicata agli imminenti Giochi Olimpici e al Tour de France, l’iniziativa che si è tenuta giovedì scorso, ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti educativi della parrocchia, con il supporto di alcuni sponsor.

L’evento ha rappresentato un inno ai valori del fair play e dell’unione tra i popoli, sottolineando l’importanza dello sport come strumento di comprensione e pace, soprattutto in un momento storico segnato da gravi crisi internazionali. La serata è iniziata con l’ingresso di due studentesse dell’Istituto Bachelet di Oggiono, che sulle note dell’inno olimpico hanno acceso un lumino al centro della scena, simbolizzando la fiamma olimpica e la speranza di pace.

Il programma musicale della serata ha intrecciato il messaggio paolino con storie iconiche delle Olimpiadi e del Tour de France. Sono stati ricordati momenti storici come l’amicizia tra Jesse Owens e Luz Long alle Olimpiadi di Berlino 1936, l’impresa di Gino Bartali al Tour de France 1948, e l’amore tra Olga Fikotova e Hal Connolly alle Olimpiadi di Melbourne 1956. Anche eventi tragici come la morte di Fabio Casartelli al Tour 1995 e la strage al villaggio olimpico di Monaco 1972 sono stati commemorati.

L’ensemble The Flying Duck on the Bow ha guidato il pubblico attraverso un’emozionante esibizione musicale. Paola Santomassimo e Cristian Forte hanno interpretato brani famosi come “Amigos para siempre”, “The Impossible Dream”, “One Moment in Time” e “Heroes”. Margherita Santomassimo al piano, Francesco Manzoni alla tromba, Carlo Santomassimo al basso e Marco Castiglioni alla batteria hanno completato il gruppo con esecuzioni di altissimo livello. La serata è stata tecnicamente supportata dai professionisti di Pi.Sa Service.

Ogni storia raccontata durante la serata era accompagnata da riflessioni ispirate ai principi di San Paolo, creando un filo conduttore che legava sport e spiritualità. In chiusura, è stato rivelato che molte delle vicende narrate facevano riferimento a massime paoline, enfatizzando l’importanza del partecipare più che del vincere.

La sindaca Chiara Narciso e il prevosto don Maurizio Mottadelli hanno elogiato la qualità dell’evento e il suo forte messaggio etico. Il neo presidente del Lions Club Castello Brianza Laghi, Valter Sala, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della serata, ringraziando i volontari dell’oratorio e sottolineando l’importanza della missione dei Lions: “Metterci a servizio della nostra comunità per migliorare la salute, il benessere e promuovere la pace.”

L’evento si è concluso con un coinvolgente gioco a quiz alla Rischiatutto, che ha visto il pubblico indovinare contenuti nascosti e ricorrenze storiche, tra cui i 70 anni della Rai, i 100 anni dalla morte di Guglielmo Marconi e il centenario di fondazione della Metro Goldwyn Mayer. L’ultimo enigma ha svelato l’origine del nome del gruppo musicale, ispirato dalla telecronaca di Giampiero Galeazzi alla finale olimpica di canottaggio a Sydney 2000.

“L’ha detto San Paolo!” ha offerto una serata di intrattenimento e riflessione, celebrando i valori universali dello sport e della solidarietà, dimostrando come eventi culturali possano unire e ispirare una comunità.